Белый дом ведет переговоры с Джонсоном о помощи Украине: СМИ узнали как "уламывают" спикера

Представители администрации утверждают, что внесение поправок в законопроект Сената лишь дополнительно задержит помощь

Помощники президента США Джо Байдена кулуарно работали, чтобы гарантировать, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон сможет вынести на голосование пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, и он сможет "выжить политически". Белый дом в течение двух недель был на связи с офисом Джонсона, пока в работе Конгресса был перерыв.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на слова двух чиновников администрации. По их словам, хотя американский лидер оказывал давление на республиканцев Палаты представителей, чтобы те приняли пакет помощи Украине, он и его команда воздержались от нападок на спикера из-за затянувшегося процесса.

И хотя президент публично оказывал давление на республиканцев Палаты представителей, чтобы те приняли пакет помощи Украине, он и его команда воздержались от агрессивных нападок на спикера из-за затянувшегося процесса его принятия. Вместо этого они стремились дать Джонсону передышку, поскольку он возглавляет беспокойное собрание Республиканской партии с постоянно сокращающимся большинством.

Хотя темпы работы Палаты представителей разочаровывают представителей администрации, они все же надеются, что их подход может привести к тому, что Конгресс начнет рассматривать пакет помощи в этом месяце.

"Но они также не отказываются от идеи, что Джонсону, возможно, понадобится найти какое-то прикрытие, чтобы вынести одобренный Сенатом пакет помощи в Палату представителей — будь то похоже на политическую победу, или просто уверенность в том, что, если он полагается на демократов под время принятия закона это не приведет к потере его работы как Спикера", — пишет Politico.

Представители администрации также утверждают, что внесение поправок в законопроект Сената лишь дополнительно задержит помощь.

"В то время как всеобъемлющая законодательная стратегия администрации Байдена уже давно заключается в том, чтобы позволить Конгрессу выполнять свою волю, Джонсон и крошечное республиканское большинство создают проблемы", — говорится в материале.

В течение нескольких недель представители администрации публично заявляли, что самый простой путь вперед — это вынесение Джонсоном законопроекта в Сенат на голосование и его принятие Палатой представителей. При этом даже некоторые республиканцы признают, что он был бы принят, если бы ему дали шанс.

Джонсон в свою очередь ясно дал понять, что Палата представителей не собирается просто "штамповать продукт Сената". Остается только одно реалистичное решение: как-то изменить законопроект.

Также статью Politico в своем Telegram-канале прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк. По его мнению, этот материал на самом деле многое объясняет о том, как продвигается вопрос с оказанием помощи Украине от США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале апреля Майк Джонсон обещает поставить на голосование вопрос о финансовой помощи Украине, но после того, как Конгресс вернется с двухнедельного перерыва.