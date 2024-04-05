Як Зеленський може перестати бути президентом під час війни: Разумков назвав 4 законні причини

Конституційної заборони на проведення виборів під час війни немає

Президент Володимир Зеленський вже заявив, що Україна не може провести вибори президента у 2024 році через ситуацію з безпекою. Водночас ексспікер Верховної Ради, народний депутат Дмитро Разумков розповів, що чинний глава держави може піти з посади навіть з урахуванням того, що в країні триває війна.

Парламентарій назвав низку причин, через які Володимир Зеленський в обов’язковому порядку має передати свої повноваження. Деталі народний депутат озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

За словами Разумкова, Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. У головному документі країни написано, що президент обирається п’ять років. Але записано безперервність влади до інавгурації нового президента. " Але що таке "безперервність"? Це коли вибори відбулися, старий президент їх програв і через 30 днів має відбутися інавгурація нового. Ці 30 днів він виконує повноваження, а далі новий президент", — пояснив народний депутат.

Заборона на проведення виборів міститься у законі України "Про правовий режим військового стану". Верховна Рада може змінити закон, але грошей на проведення виборів у бюджеті наразі немає.

При цьому, згідно з українським законодавством, все ж таки є чотири причини, через які в обов’язковому порядку повноваження президента переходять до спікера Верховної Ради.

"Погоджуюсь, адже для цього є чотири підстави: імпічмент, боронь Бог — помер, стан здоров’я чи власну заяву. Але, з іншого боку, він може добровільно передати повноваження голові Верховної Ради. Він цього не зробить, я це розумію." — каже нардеп.

При цьому Дмитро Разумков наполягає на тому, що законність повноважень Володимира Зеленського після п’ятирічного терміну може підтвердити лише Конституційний суд. "Якби президент був упевнений, що в нього все гаразд, він торік мав піти до Конституційного суду і отримати відповідь. І тоді такої дискусії не було б. Чому це важливо? Наша злякана влада думає, що 21 травня (день інавгурації нового президента, якби вибори відбулися. — Ред. ) буде Майдан, люди вийдуть і скажуть "цар несправжній". Це неправда. Цього не станеться. Але треба не боятися. Треба боятися того, що відбуватиметься за кордоном. Заяви президента про те, що там усі його підтримують — аутотренінг.", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, що 20 травня 2024 року закінчується формальний термін повноважень президента України Володимира Зеленського. Цього дня у 2019 році відбулася його інавгурація.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в Україні проводити вибори до закінчення військового стану не будуть. Відповідний меморандум було підписано представниками всіх фракцій Верховної Ради. Чинний президент України Володимир Зеленський вважатиметься легітимним главою держави до перемоги над Росією. Міжнародні партнери підтримують такий підхід.

Більше з цієї теми читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Можу поїхати в перших рядах: Розумків про фронт для депутатів, кризу в Раді та завершення війни".