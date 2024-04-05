Как Зеленский может перестать быть президентом во время войны: Разумков назвал 4 законные причины

Конституционного запрета на проведение выборов во время войны нет

Президент Владимир Зеленский уже заявил, что Украина не может провести выборы президента в 2024 году из-за ситуации с безопасностью. В то же время экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что действующий глава государства может уйти с занимаемой должности даже с учетом того, что в стране идет война.

Парламентарий назвал ряд причин, по которым Владимир Зеленский в обязательном порядке должен передать свои полномочия. Подробности народный депутат озвучил в интервью "Телеграфу".

По словам Разумкова, Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения. В главном документе страны написано, что президент избирается на пять лет. Но записана непрерывность власти до инаугурации нового президента. "Согласен. Но что такое "непрерывность"? Это когда выборы состоялись, старый президент их проиграл и через 30 дней должна состояться инаугурация нового. Эти 30 дней он исполняет полномочия, а дальше новый президент.", — пояснил народный депутат.

Запрет на проведение выборов содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". Верховная Рада может изменить закон, но денег на проведение выборов в бюджете пока нет.

При этом, согласно украинскому законодательству, все же есть четыре причины, по которым в обязательном порядке полномочия президента переходят к спикеру Верховной Рады.

"Соглашаюсь, ведь для этого есть четыре основания: импичмент, упаси Бог — умер, состояние здоровья или собственное заявление. Но, с другой стороны, он может добровольно передать полномочия председателю Верховной Рады. Он этого не сделает, я это понимаю.", — говорит нардеп.

При этом Дмитрий Разумков настаивает на том, что законность полномочий Владимира Зеленского по истечению пятилетнего срока может подтвердить только Конституционный суд. "Если бы президент был уверен, что у него все в порядке, он в прошлом году должен был пойти в Конституционный суд и получить ответ. И тогда такой дискуссии не было бы. Почему это важно? Наши испуганные власти думают, что 21 мая (день инаугурации нового президента, если бы выборы состоялись. — Ред. ) будет Майдан, люди выйдут и скажут "царь ненастоящий". Это неправда. Этого не произойдет. Но нужно не здесь бояться. Надо бояться того, что будет происходить за границей. Заявления президента о том, что там все его поддерживают — аутотренинг.", — подытожил нардеп.

Напомним, что 20 мая 2024 года, истекает формальный срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. В этот день в 2019 году состоялась его инаугурация.

Ранее "Телеграф" сообщтл, что в Украине проводить выборы до окончания военного положения не будут. Соответствующий меморандум был подписан представителями всех фракций Верховной Рады. Действующий президент Украины Владимир Зеленский будет считаться легитимным главой государства до победы над Россией. Международные партнеры поддерживают подобный подход.

Больше по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Могу поехать в первых рядах: Разумков о фронте для депутатов, кризисе в Раде и завершении войны".