"Купуйте і готуйтеся": міністр енергетики сказав, чи будуть блекаути через обстріли

Ушкодження енергооб’єктів значні

Російські окупанти зараз роблять наймасштабніші удари по енергетичній системі України. У зв’язку з цим готуватися необхідно до будь-яких сценаріїв.

Про це Міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв’ю телеканалу "Рада". За його словами, ворог намагається досягти повного блекауту в нашій країні.

"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії, і вплив дуже суттєвий. Але ключове те, що система працює стабільно. Мета ворога очевидна – досягти тотального блекауту в країні, вони її не досягли", – сказав Галущенко.

Він також додав, що пошкодження енергооб’єктів є значними. Енергетики визначатимуть можливості відновлення – чи є вони взагалі, та які обсяги можна відновити.

Галущенко також прокоментував можливість відключення світла. Він наголосив, що війна триває й атаки ще тривають.

"Відповідно відповідь на це питання лежить в подальших атаках і навіть не сам факт атак, тому що вони відбуваються кожен день та ніч, але з точки зору впливу цих атак на енергосистему", – сказав міністр.

Минулого року, за словами Галущенка, йому також часто ставили питання щодо можливих блекаутів та необхідності запасатися павербанками та генераторами.

"І я завжди казав, коли міністр енергетики каже: "Всі купуємо генератори", то це трошки лякає. Але насправді я хочу повторити: "Так, купуйте, готуйтеся, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися". І, як показує вже зима, ми зробили все і вони не знадобилися", – підсумував Галущенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 квітня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. В результаті в Київській області було знищено Трипільську ТЕС.