"Покупайте и готовьтесь": министр энергетики сказал, будут ли блекауты из-за обстрелов

Повреждения энергообъектов значительные

Российские оккупанты сейчас совершают самые масштабные удары по энергетической системе Украины. В связи с этим готовиться необходимо к любым сценариям.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью телеканалу "Рада". По его словам, враг пытается добиться полного блекаута в нашей стране.

"Сейчас происходят самые масштабные атаки на энергосистему, и 22 марта была на самом деле самая большая атака за весь период большой агрессии, и влияние очень существенное. Но ключевое то, что система работает стабильно. Цель врага очевидна – достичь тотального блэкаута в стране, они ее не достигли", – сказал Галущенко.

Он также добавил, что повреждения энергообъектов значительные. Энергетики будут определять возможности восстановления – есть ли они вообще, и какие объемы можно восстановить.

Галущенко также прокомментировал возможность отключений света. Он подчеркнул, что война продолжается и атаки еще продолжаются.

"Соответственно, ответ на этот вопрос лежит в дальнейших атаках и даже не сам факт атак, потому что они происходят каждый день и ночь, а с точки зрения влияния этих атак на энергосистему", – сказал министр.

В прошлом году, по словам Галущенко, ему также часто задавали вопросы насчет возможных блекаутов и необходимости запасаться павербанками и генераторами.

"И я всегда говорил, когда министр энергетики говорит: "Все покупаем генераторы", то это немножко пугает. Но на самом деле я хочу повторить: "Да, покупайте, готовьтесь, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились". И, как показывает уже зима, мы сделали все и они не понадобились", – подытожил Галущенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля российские оккупанты совершили массированную атаку по Украине. В результате в Киевской области была уничтожена Трипольскую ТЭС.