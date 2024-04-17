Про Майдан, Кремль та безпеку Telegram: головне з інтерв'ю Павла Дурова Такеру Карлсону

США нібито хотіли схилити його до співпраці

Американський пропагандист Такер Карлсон, який узяв двогодинне інтерв’ю у російського диктатора Володимира Путіна, поспілкувався зі творцем VK та Telegram Павлом Дуровим. У розмові торкнулися теми України, Росії, безпеки месенджера та інші.

"Телеграф" зібрав головні заяви Дурова в інтерв’ю Такеру Карлсону. Ознайомитись з ними ви можете нижче.

Про те, як Майдан в Україні вплинув на VK

За словами Дурова, під час Євромайдану у 2013 році російська влада вимагала від Дурова видати особисті дані організаторів українських протестів. Він нібито відмовився і його поставили перед вибором — підкоритися чи продати частку в компанії та виїхати з РФ.

Telegram "безпечний" і не співпрацює з владою

Дуров запевняє, що ідея Telegram виникла ще в Росії, коли на тлі тиску Кремля через "ВКонтактє" Павлу Дурову потрібен був канал безпечного зв’язку з братом Миколою Дуровим і вони створили месенджер із захищеним шифруванням.

Деякі заяви про те, що Telegram може співпрацювати з владою РФ, за твердженням Дурова, нібито є лише чутками. Їх, мовляв, поширюють конкуренти.

Російський програміст заявляє, що інтерес до месенджера виявляють і американські спецслужби, а одного разу США нібито й зовсім хотіли схилити його до співпраці, але той запевняє, що відмовився. Проте, додає Дуров, найбільше тиснуть на Telegram "не уряди, а корпорації Apple і Google".

Дуров прокоментував покупку Twitter

Підприємець вітає покупку Twitter Ілоном Маском. На його думку, ця соцмережа "стає все більшим прихильником свободи слова".

У Telegram майже мільярд користувачів

За словами Дурова, Telegram нібито довів свою аудиторію до 900 мільйонів користувачів. І все це "не витрачаючи грошей на рекламу". А незабаром програміст очікує зростання до 1 мільярда користувачів.

Чому ОАЕ

Офіс Telegram розмістився в Дубаї, де, за словами Дурова, хороша інфраструктура та система оподаткування. Також, каже Дуров, ОАЕ – це "нейтральна країна". Окрім Дубая Дуров розглядав можливість вести бізнес у Берліні, Лондоні, Сінгапурі та США, проте його нібито відлякала бюрократія.

Павло Дуров

39-річний російський програміст, творець соцмережі VK та Telegram. За даними з відкритих джерел, у 2014 році виїхав з Росії через тиск російської влади і не збирається повертатися ніколи.

З 2017 року проживає в Дубаї, де розташована штаб-квартира Telegram. Окрім російського, має паспорт держави Сент-Кітс та Невіс.

У лютому 2021 року Дуров отримав громадянство Об’єднаних Арабських Еміратів, а серпні — французьке громадянство.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Борис Джонсон висловився про Такера Карлсона та його інтерв’ю з Путіним.