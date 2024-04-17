О Майдане, Кремле и безопасности Telegram: главное из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
США якобы хотели склонить его к сотрудничеству
Американский пропагандист Такер Карлсон, взявший двухчасовое интервью у российского диктатора Владимира Путина, пообщался с создателем VK и Telegram Павлом Дуровым. В разговоре были затронуты темы, Украины, России, безопасности мессенджера и другие.
"Телеграф" собрал главные заявления Дурова в интервью Такеру Карлсону. Ознакомиться с ними вы можете ниже.
О том, как Майдан в Украине повлиял на VK
По словам Дурова, во время Евромайдана в 2013 году российские власти потребовали от Дурова выдать личные данные организаторов украинских протестов. Он якобы отказался, и его поставили перед выбором — подчиниться или продать долю в компании и уехать из РФ.
Telegram "безопасен" и не сотрудничает с властями
Дуров заверяет, что идея Telegram возникла еще в России, когда на фоне давления Кремля из-за "ВКонтакте" Павлу Дурову был нужен канал безопасной связи с братом Николаем Дуровым и они создали мессенджер с защищенным шифрованием.
Заявления некоторых о том, что Telegram может сотрудничать с властями РФ, по утверждению Дурова, якобы являются только слухами. Их, дескать, распространяют конкуренты.
Российский программист заявляет, что интерес к мессенджеру проявляют и американские спецслужбы, а однажды США якобы и вовсе хотели склонить его к сотрудничеству, но тот уверяет, что отказался. Однако, добавляет Дуров, наибольшее давление на Telegram "оказывают не правительства, а корпорации Apple и Google".
Дуров прокомментировал покупку Twitter
Предприниматель приветствует покупку Twitter Илоном Маском, По его мнению, эта соцсеть "становится все большим сторонником свободы слова".
У Telegram почти миллиард пользователей
По словам Дурова, Telegram якобы довел свою аудиторию аж до 900 миллионов пользователей. И все это "не тратят денег на рекламу". А вскоре программист ожидает роста до 1 миллиарда пользователей.
Почему ОАЭ
Офис Telegram разместился в Дубае, где, по словам Дурова, хорошая инфраструктура и система налогообложения. Также, говорит Дуров, ОАЭ — это "нейтральная страна". Кроме Дубая Дуров рассматривал возможность вести бизнес в Берлине, Лондоне, Сингапуре и США, однако его якобы отпугнула бюрократия.
Павел Дуров
39-летний российский программист, создатель соцсети VK и Telegram. По данным из открытых источников в 2014 году уехал из России из-за давления российских властей и не собирается возвращаться никогда.
С 2017 года проживает в Дубае, где и расположена штаб-квартира Telegram. Кроме российского, имеет паспорт государства Сент-Китс и Невис.
В феврале 2021 года Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов, а в августе — французское гражданство.
Напомним, ранее мы писали о том, что Борис Джонсон высказался о Такере Карлсоне и его интервью с Путиным.