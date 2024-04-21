Наразі перевіряють на причетність до ДРГ: зловмисники, які розстріляли копів на Вінниччині, пояснили свої мотиви (відео)

Один із нападників був поранений

Зловмисники, які розстріляли поліцейських на Вінниччині, намагалися виїхати за кордон. Причиною стрілянини з поліцією вони назвали те, що патрульні виявили у них гранати.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. Попри те, що нападникам удалося виїхати на територію Одеської області, реалізувати свої задуми їм не вдалося.

"Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство. Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що злочинці переховувалися у занедбаній будівлі на Одещині, де їх наздогнали правоохоронці.

Там же було виявлено автомобіль зловмисників, у якому виявлено сліди крові. Це свідчить про те, що один із нападників був поранений.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 квітня на Вінниччині двоє чоловіків у камуфляжі напали на патрульних поліцейських. Було вбито 20-річного рядового поліції Максима Зарецького, а його напарника капітана Максима Шарапанського поранено.