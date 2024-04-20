Не без сюрпризів: знайдено автомобіль нападників на поліцейських Вінниччини

Нападникам загрожує від 9 років позбавлення волі

У Вінницькій області правоохоронці виявили автомобіль осіб, яких підозрюють у нападі на патруль поліції та вбивстві поліцейського. В автомобілі було знайдено військові боєприпаси.

Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону. Він також підтвердив, що підозрювані — військовослужбовці ЗСУ.

"На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна", — розповів керівник прокуратури.

Фото з авто нападників, яке шириться мережею

Рихлюк додав, що на території Вінницької та суміжних областей продовжується проведення низки слідчих та розшукових дій, щоб встановити місцеперебування підозрюваних.

За скоєний злочин, за статтею 348 "Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця", їм загрожує позбавлення волі від 9 до 15 років, або довічне увʼязнення.

Раніше "Телеграф" писав, що зібрав усю інформацію про нападників, які вчинили тяжкий злочин.