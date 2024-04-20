Один загинув, другий отримав поранення: під Вінницею люди у камуфляжі розстріляли поліцейських (фото, відео)

Що сталося між правоохоронцями та зловмисниками, невідомо

У Вінницькій та Одеській областях запровадили план перехоплення. Вночі 20 квітня двоє чоловіків у камуфляжному одязі відкрили стрілянину в поліцейських, один із правоохоронців загинув.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Відомо, що зловмисники рухалися з Вінниці у бік Одеської області.

Близько 2 години ночі 20 квітня правоохоронці зупинили Suzuki Grand Vitara темного кольору біля села Флорино-Єланець Бершадської ТГ Гайсинського району Вінницької області. Однак під час перевірки документів у водія та пасажира, один із них почав стріляти у поліцейських. 20-річний співробітник поліції загинув на місці, а його напарник з вогнепальним пораненням лівої сідниці, ЗЧМТ, з множинними забоями голови госпіталізований до Бершадської ЦРЛ. Причина, через яку невідомі вистрілили у правоохоронців, невідома.

Зловмисники потрапили на камеру відеоспостереження на заправці. Один із них сивий чоловік із бородою, одягнений в одяг кольору хакі, схожу на камуфляж, а другий — весь в чорному одязі та кепці, також із бородою. Усіх, хто впізнав нападників, просять дзвонити на 102. Ці чоловіки озброєні та небезпечні.

У поліції Вінницької області повідомили, що вже встановили особи нападників, а також показали перші фото з місця злочину.

"Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, які, ймовірно, причетні до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції", — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Кіровоградщині чоловік показав поліцейському статевий орган. У суді він спробував пояснити причину такого вчинку.