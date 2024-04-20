Напад на поліцейських під Вінницею: що на даний момент відомо про підозрюваних

Зловмисників шукають по всій Україні

У мережі бурхливо обговорюють напад на поліцейських у Вінницькій області. Хтось навіть заявив, що вбивці затримані чи навіть самі здалися правоохоронцям. Також була інформація, що зловмисники нібито військовослужбовці 28-ї бригади Лицарів Зимового Походу, але там від них відхрестилися.

"Телеграф" зібрав усю інформацію, яка відома станом на 14:30. Варто зазначити, що офіційного підтвердження правоохоронців про затримання не надходило.

При цьому в Сухопутних військах підтвердили, що зловмисники — це військовослужбовці однієї з бригад ЗСУ, але якої саме не розкривали.

"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", — сказано в повідомленні.

На відео з бодікамери патрульного чути, що один із нападників назвав другого татом і заявив, що вони разом проходять службу. Також у мережі розповсюдили інформацію про те, що зловмисники нібито бійці 28-ї окремої механізованої бригади. Проте командування спростувало цю інформацію.

"Дві особи, яких розшукують, не є військовослужбовцями 28-го ОМБр. Не розповсюджуйте неправдиву інформацію", — сказано в офіційній заяві.

Але, як пізніше з’ясувалося, раніше повідомлення звучало інакше, але його відредагували. У початковій версії посту було сказано, що двоє зловмисників раніше служили у 28-й бригаді, але понад рік не мають до неї жодного відношення. Командування Сил оборони Півдня та 28-ї бригади максимально сприяє слідству у затриманні зловмисників.

Також з’явилася інформація у низці ЗМІ про те, що вбивці поліцейського нібито самі здалися в районі села Соболівка Одеської області. На фото, яким супроводжувалося повідомлення, видно двох чоловіків, але вони не схожі на тих, хто потрапив на відеокамери заправки. Крім того, в Нацполіції України або в МВС нічого не повідомляли про затримання зловмисників. Відомо, що їх шукають по всій країні та вже відкрито справу щодо 348 ККУ (посягання на життя співробітника правоохоронного органу). Чоловікам загрожує аж до довічного ув’язнення.

Фейкове фото з нібито затримання

Голова ОВА Одеської області Сергій Братчук зазначив, що дискусія у мережі про вбивство поліцейського у Вінницькій області "небезпечна" та її "підігрівають російські боти".

"Мережею поширюють думку, що начебто "погані поліцейські "дістають" добрих військових". Фіксуємо відразу дві шкідливі позиції: військові не витримують пресинг з боку поганої поліції; українські захисники – небезпечні. Градус дискусії підіймають російські боти, які грають за обидві команди", — пише Братчук.

Він зазначив, що мета російських ботів — підірвати довіру до ЗСУ та правоохоронців, а також розколоти українців. Братчук просить українців не вестись на маніпуляції у мережі.

"Поки що немає офіційної інформації про те, що вбивцями були військові ЗСУ. Центр стратегічних комунікацій закликає не піддаватися інформаційним провокаціям і спекуляціям на трагедії. Відповіді на всі питання має надати слідство", — написав голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, що в ніч проти 20 квітня на Вінниччині двоє чоловіків у камуфляжі напали на патрульних поліцейських. Було вбито 20-річного рядового поліції Максима Зарецького, а його напарника капітана Максима Шарапанського поранено. Правоохоронці оголосили план перехоплення.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що армія РФ вбила поліцейську у Чернігові. Дівчина була на лікарняному та випадково опинилася на місці обстрілу.