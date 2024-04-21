Теперь проверяют на причастность к ДРГ: расстрелявшие копов на Винничине объяснили свои мотивы (видео)

Один из нападавших был ранен

Злоумышленники, которые расстреляли полицейских в Винницкой области, пытались выехать за границу. Причиной перестрелки с полицией они назвали то, что патрульные обнаружили у них гранаты.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции. Несмотря на то, что нападавшим удалось выехать на территорию Одесской области, реализовать свои замыслы им не удалось.

"Задержанные называют мотивом нападения на полицейских то, что они перевозили боевые гранаты. Однако, так ли это, устанавливает следствие. Также вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяется причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп", — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники скрывались в заброшенном здании в Одесской области, где их настигли правоохранители.

Там же был обнаружен автомобиль злоумышленников, в котором обнаружены следы крови. Это свидетельствует о том, что один из нападавших был ранен.

Напомним, что в ночь на 20 апреля в Винницкой области двое мужчин в камуфляже напали на патрульных полицейских. Был убит 20-летний рядовой полиции Максим Зарецкий, а его напарник капитан Максим Шарапанский ранен.