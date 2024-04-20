Патрульних під Вінницею розстріляли батько та син? З’явилося відео нападу на правоохоронців

Правоохоронці шукають зловмисників, а у МВС пообіцяли справедливе покарання

У мережі з’явилося відео із боді-камери одного з правоохоронців, на яких напали у Вінницькій області. Також стали відомі імена правоохоронців, один із яких загинув внаслідок нападу.

Про це повідомляють у мережі. На кадрах видно, що перевірка документів проходила спокійно, аж поки пасажир різко не накинувся на патрульного.

Так, загинув 20-річний рядовий поліції Максим Зарецький, а поранення отримав капітан Максим Шарапанський. Правоохоронці оголосили план перехоплення, встановили особи нападників та розіслали орієнтування всім поліцейським, щоб якнайшвидше затримати зловмисників.

"З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ і півтора року служив у секторі реагування патрульної поліції. Без єдиного сина залишилися батьки. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним та відданим справі правоохоронцем", — повідомили у Нацполіції України.

Максим Зарецький

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував інцидент. Він підкреслив, що абсолютно неважливо, чи були в камуфляжі нападники, чи в цивільному одязі — вони понесуть справедливе покарання.

"Не має значення хто і в якому одязі. У якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону. Мої співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. І так цей трагічний випадок показує, що тилу для поліцейських немає", — написав він у Telegram.

На кадрах видно, що патрульний зупинив машину та попросив показати документи на неї. Водій та пасажир ввічливо спілкувалися з патрульним, питали у нього дорогу і навіть жартували. На відео чути, що водій та пасажир — це батько та син, які, до того ж представилися військовими та служать в одній частині. Проте розчути, де саме зловмисники проходять службу, не вдається.

Напад на поліцейських трапився після того, як один із них почав оглядати багажник. За словами чоловіка у чорному камуфляжі, там лежала москітна сітка, а під не берці та інше приладдя для військових. Поки батько шукав документи на автомобіль, син показував вміст багажника, а потім попросив у батька ножа, щоб щось відкрити. Як тільки патрульний підійшов до дверей водія, другий чоловік напав на нього, а потім пролунали постріли. Чоловік кілька разів ударив патрульного, і поки той намагався підвестися, зловмисники втекли.

Нагадаємо, що інцидент стався на Вінниччині, а зловмисники рухалися у бік Одеської області. Оголошено перехоплення, зараз правоохоронці працюють над тим, щоб затримати нападників. Їх особи вже встановлені, але офіційно не розголошується.

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