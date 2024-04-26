Скандал у МОЗ: чому законопроєкт про ембріони військових обурив медиків

Законопроєкт про знищення ембріонів ще не оприлюднено

Галузь допоміжної репродуктивної технології від початку повномасштабної війни в Україні вже вдруге стикається із надзвичайними перешкодами, які уся репродуктивна спільнота трактує як спробу геноциду нації під час демографічної катастрофи. Скандальний законопроєкт, що пропонував утилізувати сперму загиблих військовослужбовців, шокував суспільство у січні. Тепер уряд взявся за ембріони.

Відомий лікар-репродуктолог Стефан Хміль висловив занепокоєння, що новий законопроєкт про застосування ДРТ (допоміжної репродуктивної технології. — Ред.), розгляд якого запланований на 2024 рік, хоча й не оприлюднений публічно, може мати катастрофічні наслідки для демографічної ситуації в Україні.

Свідоме вбивство ненароджених українців

— Ще у січні, коли ми (клініки професора Стефана Хміля у Тернополі та Львові. — Ред.) провели вже понад 520 кріоконсервацій біологічного матеріалу для наших воїнів-захисників безоплатно, деякі законодавці почали розставляти пастки на шляху до батьківства таких сімей військовослужбовців. На ситуацію вплинуло лише обурення українців та розголос, — згадує минулий законопроєкт професор Стефан Хміль.

Як каже лікар у розмові з "Телеграфом", новий законопроєкт "Про застосування допоміжних репродуктивних технологій", який пропонується до розгляду цьогоріч, викликає ще більше обурення у нього та його колег.

Професор Стефан Хміль

Мова про п.2 ст.15 документу, де сказано, що кріоконсервація ембріонів людини дозволяється як тимчасовий захід їхнього зберігання до проведення ембріотрансферу (перенесення ембріонів у матку, що є завершальною процедурою програм штучного запліднення. — Ред.) із визначенням дати ембріотрансферу, але не довше як на три місяці.

Не допускається заморожування ембріонів людини з метою їх подальшого постійного зберігання (без визначення дати ембріотрансферу).

Простими словами, можливості зберігання ембріонів для використання в програмах "Відкладеного батьківства" через умовно рік, два чи десять років відсутні… через встановлений термін їх потрібно буде знищити.

— Абсурд! Це злочин! Стаття 8 "Культивування, ембріотрансфер та редукція ембріонів людини", пункт 1 "…Культивування ембріонів людини для кріоконсервації (без подальшого ембріотрансферу) забороняється. Культивування ембріонів людини дозволяється в кількості, необхідній для проведення процедури ембріотрансферу (не більше 2, у виключних випадках, визначених частиною другою цієї статті, не більше 3 ембріонів людини). Всі культивовані ембріони людини використовуються для проведення процедури ембріотрансферу".

Усе це унеможливлює для багатьох подружніх пар досягнення вагітності як такої, а особливо народження дитини після ДРТ. Не кожен ембріотрансфер завершується клінічною вагітністю, як і не кожна клінічна вагітність прогресує та завершується пологами із живонародженням здорової дитини. Жодного слова в статті 16 "Збереження фертильності" про збереження репродуктивної функції військових і тих, хто ризикує своїм життям та втратою здатності до зачаття дитини, — каже він.

Позиція професора Стефана Хміля принципова. За його словами, вищезгадані умови можна трактувати як свідоме вбивство ще ненароджених українців.

— На таке ані я, ані моя команда ніколи в житті не піде. В час, коли кожна вагітність на вагу золота, ми не можемо допустити такої злочинності, помноженої на безглуздя. Цьому питанню слід надавати публічного розголосу, а усі обговорення переносити в медійну площину. Навіть заявлені 15000 новонароджених після застосування державної програми медичних гарантій в галузі ДРТ будуть недосяжною цифрою для нас.

Як ми вже обговорювали з колегами "…Їх і 1000 не буде…". А після усіх цих пропозицій та нововведень про відродження нації говорити архіскладно. Як і про розвиток та повноцінне функціонування ДРТ в Україні. Це відбувається всередині країни. Мабуть, таки зовнішній ворог має і тут свої важелі впливу, — вважає лікар.

А як у Європі?

На противагу ситуації в Україні, репродуктолог наводить досвід сусідньої Польщі, де активно розвивають програми ДРТ.

— У Польщі держава оплачує шість циклів ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення. — Ред.) пацієнткам до 42 років. У них потужно розвивають програми донації, адже держава оплачує донацію яйцеклітин і сперматозоїдів. У пацієнток до 35 років при першій спробі ЕКЗ можна запліднювати шість якісних яйцеклітин для створення ембріонів, а у пацієнток після 35 років – всі яйцеклітини, які є, — каже Стефан Хміль.

У разі неотриманні ембріонів або ненастанні вагітності у наступному циклі ЕКЗ у Польщі можна використати всі вітрифіковані яйцеклітини, а за потреби повторної стимуляції — запліднюють всі отримані яйцеклітини.

Ембріони зберігають в клініці до п’яти років, якщо пацієнти не продовжують договір на кріоконсервацію, то ембріони стають власністю клініки, і вона може використати їх для донації (перенесення іншим подружнім парам. — Ред.).

Конфлікт інтересів

На сайті МОЗу на громадському обговоренні такого законопроєкту ще нема. Як повідомляв журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров — мова про абсолютно новий законопроєкт, якого ще нема публічно.

За його словами, робоча група з підготовки законопроєкту розглянула лише перший робочий варіант документа. У цій версії проєкту ще не врахували пропозиції експертів і зауважень сторін. Однак, як обіцяє Дубров, після обговорення та узгодження з експертами, відредагований проєкт винесуть на громадське обговорення.

В робочу групу для розгляду законопроєкту, який МОЗ хоче подати у Верховну Раду за підписом Кабміну, включили й членів Асоціації репродуктологів України (АРУ). Однак після того, як ті розкритикували законопроєкт, асоціації звинуватили у конфлікті інтересів і зажадали від її членів покинути робочу групу.

Сергій Дубров

Натомість Сергій Дубров наполягає: "Метою законопроєкту є покращення демографічної ситуації в країні, а не відкриття ринку сурогатного материнства чи торгівлі репродуктивним матеріалом, як того хочуть деякі українські компанії.

Моя позиція — категорично ні, у нас повно своїх проблем, до кінця війни торгувати дітьми ми не будемо. Я недавно консультував синдром гіперстимуляції яєчників: у лікарню привезли з двома літрами крові в животі після 40 забраних яйцеклітин. Законопроєкт має бути дійсно для покращення демографічної ситуації".

"Телеграф" поцікавився у Сергія Дуброва, що конкретно він мав на увазі і хто саме закинув членам АРУ конфлікт інтересів. Перший заступник міністра охорони здоров’я відмовився від пояснень і відправив по коментарі до пресслужби відомства. Однак на момент виходу матеріалу МОЗ не вийшов на контакт з нашим виданням.

Нагадаємо, автор скандальної правки щодо утилізації сперми військових сам відмовився неї. Після суспільного резонансу голова комітету ВР з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький раптово заявив, що проти такої норми.