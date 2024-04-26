Рус

Скандал у МОЗ: чому законопроєкт про ембріони військових обурив медиків

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Через встановлений термін ембріони нібито потрібно буде знищити Новина оновлена 26 квітня 2024, 11:08
Через встановлений термін ембріони нібито потрібно буде знищити. Фото 24 канал

Законопроєкт про знищення ембріонів ще не оприлюднено

Галузь допоміжної репродуктивної технології від початку повномасштабної війни в Україні вже вдруге стикається із надзвичайними перешкодами, які уся репродуктивна спільнота трактує як спробу геноциду нації під час демографічної катастрофи. Скандальний законопроєкт, що пропонував утилізувати сперму загиблих військовослужбовців, шокував суспільство у січні. Тепер уряд взявся за ембріони.

Відомий лікар-репродуктолог Стефан Хміль висловив занепокоєння, що новий законопроєкт про застосування ДРТ (допоміжної репродуктивної технології. — Ред.), розгляд якого запланований на 2024 рік, хоча й не оприлюднений публічно, може мати катастрофічні наслідки для демографічної ситуації в Україні.

Свідоме вбивство ненароджених українців

— Ще у січні, коли ми (клініки професора Стефана Хміля у Тернополі та Львові. — Ред.) провели вже понад 520 кріоконсервацій біологічного матеріалу для наших воїнів-захисників безоплатно, деякі законодавці почали розставляти пастки на шляху до батьківства таких сімей військовослужбовців. На ситуацію вплинуло лише обурення українців та розголос, — згадує минулий законопроєкт професор Стефан Хміль.

Як каже лікар у розмові з "Телеграфом", новий законопроєкт "Про застосування допоміжних репродуктивних технологій", який пропонується до розгляду цьогоріч, викликає ще більше обурення у нього та його колег.

Фото лікар-репродуктолог та професор Стефан Хміль
Професор Стефан Хміль

Мова про п.2 ст.15 документу, де сказано, що кріоконсервація ембріонів людини дозволяється як тимчасовий захід їхнього зберігання до проведення ембріотрансферу (перенесення ембріонів у матку, що є завершальною процедурою програм штучного запліднення. — Ред.) із визначенням дати ембріотрансферу, але не довше як на три місяці.

Не допускається заморожування ембріонів людини з метою їх подальшого постійного зберігання (без визначення дати ембріотрансферу).

Простими словами, можливості зберігання ембріонів для використання в програмах "Відкладеного батьківства" через умовно рік, два чи десять років відсутні… через встановлений термін їх потрібно буде знищити.

— Абсурд! Це злочин! Стаття 8 "Культивування, ембріотрансфер та редукція ембріонів людини", пункт 1 "…Культивування ембріонів людини для кріоконсервації (без подальшого ембріотрансферу) забороняється. Культивування ембріонів людини дозволяється в кількості, необхідній для проведення процедури ембріотрансферу (не більше 2, у виключних випадках, визначених частиною другою цієї статті, не більше 3 ембріонів людини). Всі культивовані ембріони людини використовуються для проведення процедури ембріотрансферу".

Усе це унеможливлює для багатьох подружніх пар досягнення вагітності як такої, а особливо народження дитини після ДРТ. Не кожен ембріотрансфер завершується клінічною вагітністю, як і не кожна клінічна вагітність прогресує та завершується пологами із живонародженням здорової дитини. Жодного слова в статті 16 "Збереження фертильності" про збереження репродуктивної функції військових і тих, хто ризикує своїм життям та втратою здатності до зачаття дитини, — каже він.

Позиція професора Стефана Хміля принципова. За його словами, вищезгадані умови можна трактувати як свідоме вбивство ще ненароджених українців.

— На таке ані я, ані моя команда ніколи в житті не піде. В час, коли кожна вагітність на вагу золота, ми не можемо допустити такої злочинності, помноженої на безглуздя. Цьому питанню слід надавати публічного розголосу, а усі обговорення переносити в медійну площину. Навіть заявлені 15000 новонароджених після застосування державної програми медичних гарантій в галузі ДРТ будуть недосяжною цифрою для нас.

Як ми вже обговорювали з колегами "…Їх і 1000 не буде…". А після усіх цих пропозицій та нововведень про відродження нації говорити архіскладно. Як і про розвиток та повноцінне функціонування ДРТ в Україні. Це відбувається всередині країни. Мабуть, таки зовнішній ворог має і тут свої важелі впливу, — вважає лікар.

А як у Європі?

На противагу ситуації в Україні, репродуктолог наводить досвід сусідньої Польщі, де активно розвивають програми ДРТ.

— У Польщі держава оплачує шість циклів ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення. — Ред.) пацієнткам до 42 років. У них потужно розвивають програми донації, адже держава оплачує донацію яйцеклітин і сперматозоїдів. У пацієнток до 35 років при першій спробі ЕКЗ можна запліднювати шість якісних яйцеклітин для створення ембріонів, а у пацієнток після 35 років – всі яйцеклітини, які є, — каже Стефан Хміль.

У разі неотриманні ембріонів або ненастанні вагітності у наступному циклі ЕКЗ у Польщі можна використати всі вітрифіковані яйцеклітини, а за потреби повторної стимуляції — запліднюють всі отримані яйцеклітини.

Ембріони зберігають в клініці до п’яти років, якщо пацієнти не продовжують договір на кріоконсервацію, то ембріони стають власністю клініки, і вона може використати їх для донації (перенесення іншим подружнім парам. — Ред.).

Конфлікт інтересів

На сайті МОЗу на громадському обговоренні такого законопроєкту ще нема. Як повідомляв журналістам перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров — мова про абсолютно новий законопроєкт, якого ще нема публічно.

За його словами, робоча група з підготовки законопроєкту розглянула лише перший робочий варіант документа. У цій версії проєкту ще не врахували пропозиції експертів і зауважень сторін. Однак, як обіцяє Дубров, після обговорення та узгодження з експертами, відредагований проєкт винесуть на громадське обговорення.

В робочу групу для розгляду законопроєкту, який МОЗ хоче подати у Верховну Раду за підписом Кабміну, включили й членів Асоціації репродуктологів України (АРУ). Однак після того, як ті розкритикували законопроєкт, асоціації звинуватили у конфлікті інтересів і зажадали від її членів покинути робочу групу.

Фото перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров
Сергій Дубров

Натомість Сергій Дубров наполягає: "Метою законопроєкту є покращення демографічної ситуації в країні, а не відкриття ринку сурогатного материнства чи торгівлі репродуктивним матеріалом, як того хочуть деякі українські компанії.

Моя позиція — категорично ні, у нас повно своїх проблем, до кінця війни торгувати дітьми ми не будемо. Я недавно консультував синдром гіперстимуляції яєчників: у лікарню привезли з двома літрами крові в животі після 40 забраних яйцеклітин. Законопроєкт має бути дійсно для покращення демографічної ситуації".

"Телеграф" поцікавився у Сергія Дуброва, що конкретно він мав на увазі і хто саме закинув членам АРУ конфлікт інтересів. Перший заступник міністра охорони здоров’я відмовився від пояснень і відправив по коментарі до пресслужби відомства. Однак на момент виходу матеріалу МОЗ не вийшов на контакт з нашим виданням.

Нагадаємо, автор скандальної правки щодо утилізації сперми військових сам відмовився неї. Після суспільного резонансу голова комітету ВР з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький раптово заявив, що проти такої норми.

Теги:
#Україна #Закон #Військові #Рада #Ембріони