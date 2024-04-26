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Скандал в МОЗ: почему законопроект об эмбрионах военных возмутил медиков

Автор
Тая Белан Тая Белан
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Через установленный срок эмбрионы якобы нужно будет уничтожить Новость обновлена 26 апреля 2024, 11:08
Через установленный срок эмбрионы якобы нужно будет уничтожить. Фото 24 канал

Законопроект об уничтожении эмбрионов еще не обнародован

Отрасль вспомогательной репродуктивной технологии с начала полномасштабной войны в Украине уже второй раз сталкивается с чрезвычайными препятствиями, которые все репродуктивное сообщество трактует как попытку геноцида нации во время демографической катастрофы. Скандальный законопроект, предлагавший утилизировать сперму погибших военнослужащих, шокировал общество в январе. Теперь правительство взялось за эмбрионы.

Известный врач-репродуктолог Стефан Хмиль выразил обеспокоенность, что новый законопроект о применении ВРТ (вспомогательной репродуктивной технологии. — Ред.), рассмотрение которого запланировано на 2024 год, хотя и не обнародовано публично, может иметь катастрофические последствия для демографической ситуации в Украине.

Сознательное убийство нерожденных украинцев

— Еще в январе, когда мы (клиники профессора Стефана Хмиля в Тернополе и Львове. — Ред.) провели уже более 520 криоконсерваций биологического материала для наших воинов-защитников безвозмездно, некоторые законодатели начали расставлять ловушки на пути к отцовству таких семей военнослужащих. На ситуацию повлияло только возмущение украинцев и огласка, — вспоминает прошлый законопроект профессор Стефан Хмиль.

Как говорит врач в разговоре с "Телеграфом", новый законопроект "О применении вспомогательных репродуктивных технологий", который предлагается к рассмотрению в этом году, вызывает еще большее возмущение у него и его коллег.

Фото врач-репродуктолог и профессор Стефан Хмель
Профессор Стефан Хмель

Речь идет о п.2 ст.15 документа, где сказано, что криоконсервация эмбрионов человека разрешается как временная мера их хранения до проведения эмбриотрансфера (перенос эмбрионов в матку, являющийся завершающей процедурой программ искусственного оплодотворения. — Ред .) с определением даты эмбриотранса не дольше трех месяцев.

Не допускается замораживание эмбрионов человека с целью дальнейшего их постоянного хранения (без определения даты эмбриотрансфера).

Простыми словами, возможности хранения эмбрионов для использования в программах "Отложенного отцовства" через условно год, два или десять лет отсутствуют… через установленный срок их нужно будет уничтожить.

– Абсурд! Это преступление! Статья 8 "Культивирование, эмбриотрансфер и редукция эмбрионов человека", пункт 1 "…Культивирование эмбрионов человека для криоконсервации (без дальнейшего эмбриотрансфера) запрещается. Культивирование эмбрионов человека разрешается в количестве, необходимом для проведения процедуры эмбрионов частью второй настоящей статьи, не более 3 эмбрионов человека).

Все это делает невозможным для многих супружеских пар достижение беременности как таковой, а особенно рождение ребенка после ВРТ. Не каждый эмбриотрансфер завершается клинической беременностью, как и не каждая клиническая беременность прогрессирует и завершается родами с живорожденным здоровым ребенком. Ни слова в статье 16 "Сохранение фертильности" о сохранении репродуктивной функции военных и тех, кто рискует своей жизнью и утратой способности к зачатию ребенка, — говорит он.

Позиция профессора Стефана Хмиля принципиальна. По его словам, вышеупомянутые условия можно рассматривать как сознательное убийство еще нерожденных украинцев.

— На это ни я, ни моя команда никогда в жизни не пойдет. В то время, когда каждая беременность на вес золота, мы не можем допустить такой преступности, умноженной на бессмыслицу. Этому вопросу следует придавать публичную огласку, а все обсуждения переносить в медийную плоскость. Даже заявленные 15 000 новорожденных после применения государственной программы медицинских гарантий в области ВРТ будут недостижимой цифрой для нас.

Как мы уже обсуждали с коллегами "…Их и 1000 не будет…". А после всех этих предложений и новшеств о возрождении нации говорить архисложно. Как и о развитии и полноценном функционировании ВРТ в Украине. Это происходит внутри страны. Судя по всему, внешний враг и здесь имеет свои рычаги влияния, — считает врач.

А как в Европе?

В противоположность ситуации в Украине, репродуктолог приводит опыт соседней Польши, где активно развивают программы ВРТ.

— В Польше государство оплачивает шесть циклов ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. — Ред.) пациенткам до 42 лет. В них мощно развивают программы донации, ведь государство оплачивает донацию яйцеклеток и сперматозоидов. У пациенток до 35 лет при первой попытке ЭКО можно оплодотворять шесть качественных яйцеклеток для создания эмбрионов, а у пациенток после 35 лет – все имеющиеся яйцеклетки, — говорит Стефан Хмель.

В случае неполучения эмбрионов или ненаступления беременности в следующем цикле ЭКО в Польше можно использовать все ветрифицированные яйцеклетки, а при необходимости повторной стимуляции оплодотворяют все полученные яйцеклетки.

Эмбрионы хранят в клинике до пяти лет, если пациенты не продлевают договор на криоконсервацию, то эмбрионы становятся собственностью клиники, и она может использовать их для донации (перенос другим супружеским парам. — Ред.).

Конфликт интересов

На сайте Минздрава на общественном обсуждении такого законопроекта еще нет. Как сообщал журналистам первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров — речь об совершенно новом законопроекте, которого еще нет публично.

По его словам, рабочая группа по подготовке законопроекта рассмотрела только первый рабочий вариант документа. В этой версии проекта еще не учли предложения экспертов и замечаний сторон. Однако, как обещает Дубров, после обсуждения и согласования с экспертами отредактированный проект будет вынесен на общественное обсуждение.

В рабочую группу для рассмотрения законопроекта, который Минздрав хочет подать в Верховную Раду с подписью Кабмина, включили и членов Ассоциации репродуктологов Украины (АРУ). Однако после того, как те подвергли критике законопроект, ассоциации обвинили в конфликте интересов и потребовали от ее членов покинуть рабочую группу.

Фото первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров
Сергей Дубров

Сергей Дубров настаивает: "Целью законопроекта является улучшение демографической ситуации в стране, а не открытие рынка суррогатного материнства или торговли репродуктивным материалом, как того хотят некоторые украинские компании".

Моя позиция – категорически нет, у нас полно своих проблем, до конца войны торговать детьми мы не будем. Я недавно консультировал синдром гиперстимуляции яичников: в больницу привезли с двумя литрами крови в животе после 40 яйцеклеток. Законопроект должен быть действительно для улучшения демографической ситуации".

"Телеграф" поинтересовался у Сергея Дуброва, что именно он имел в виду и кто конкретно забросил членам АРУ конфликт интересов. Первый замминистра здравоохранения отказался от объяснений и отправил по комментарию в пресс-службу ведомства. Однако на момент выхода материала Минздрав не вышел на контакт с нашим изданием.

Напомним, автор скандальной правки по утилизации спермы военных сам отказался от нее. После общественного резонанса глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий внезапно заявил, что против такой нормы.

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#Украина #Закон #Военные #Рада #Эмбрионы