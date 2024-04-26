"Європа смертна": Маркон на тлі війни в Україні зробив гучну заяву

Лідер Франції закликав європейські країни до створення незалежної системи оборони

Країнам Європи не варто бути надто наївними, інакше їм загрожує вірна загибель. Таке попередження зробив французький президент Еммануель Макрон.

Про це він заявив під час свого виступу в університеті Сорбонни. Подробиці передає Politico.

Лідер Франції зазначив, що якщо Європа хоче вижити, то має реагувати швидко. "Ми маємо усвідомити, що Європа смертна і може померти. Все залежить від нашого вибору. Цей вибір потрібно робити зараз", — наголосив він.

Еммануель Макрон вважає, що ворожість РФ, відсутність інтересу з боку США та конкуренція з Китаєм можуть перетворити Євросоюз на "маргіналізовану" спільноту.

"Ера, коли ЄС купував енергію та добрива у РФ, передавав своє виробництво Китаю і залежав від США у плані безпеки, закінчилася ", — констатував французький президент.

Він закликав європейських лідерів готуватися до "масштабних стратегічних рішень" у сфері безпеки та економіки. Макрон підкреслив, що тепер для інтересів Європи потрібно багато протекціонізму. У зв’язку з цим він закликав європейські країни створити незалежну систему оборони. Лідер Франції підкреслив, що ЄС має вміти оборонятися і без допомоги США.

На думку Макрона, арміям країн-членів ЄС об’єднуватися не обов’язково, але вони повинні мати спільні цілі. Один із них — створення загальноконтинентального протиракетного щита.

Крім того, він зазначив, що Китай та США "більше не поважають правила" міжнародної торгівлі. Тому життєво важливо, щоб ЄС боровся сам за себе. "Ми не можемо бути єдиними, хто дотримується правил, — сказав він, — ми надто наївні".

Макрон також заявив, що одним із найбільших ризиків для виживання Європи є її деморалізація.

"Європа може померти сама по собі. Ризик у тому, що ми всі звикли недооцінювати самих себе", — констатував французький президент і закликав громадян Європи згадати цінності, які зробили їх особливими.

"Ми не такі, як усі інші і ніколи не повинні забувати про це. Це не просто земля, це концепція людства", — наголосив він.

Раніше Телеграф писав, що Росія в майбутньому, на думку НАТО, може відкрити другий фронт. Цього разу метою можуть стати країни Європи.