Окопи в Рудому лісі, пекельна радіація та "вбивство" пам’яті: як виглядав Чорнобиль під час окупації (фото, відео)

Місто провело в окупації 36 днів

У день 38-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції "Телеграф" пропонує читачам згадати, як зона відчуження виглядала в період її захоплення російськими окупантами. Для багатьох із них наша земля тоді стала могилою.

24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення, війська російських окупантів із території Білорусі увійшли до Зони Чорнобильської АЕС. Своєю чергою, їм чинили опір нацгвардійці, які охороняли сховище радіоактивних відходів. Однак до кінця доби ворог все ж таки взяв під свій контроль над Чорнобилем та Прип’яттю.

Міста провели в окупації 36 днів. За цей час загарбники тримали у заручниках працівників АЕС та всіляко їм погрожували. Працівників змушували працювати без перерв та можливості вільно пересуватися територією. При цьому вони також мали обмежений доступ до отримання медичної допомоги.

Вторгнення російських загарбників потрапило на камеру туристичної організації "Чорнобиль Тур". Вони не помічали цю камеру до кінця, а потім вдалося зберегти відеофайли з перетином кордону.

Незабаром у мережі з’явилися фотографії фортифікаційних споруд, які споруджували окупанти у зоні відчуження.

Фото Катерини Гаценка, 24 канал

Фото Катерини Гаценка, 24 канал

Також загарбники вигадали цікаву ідею — рити окопи в так званому Рудому лісі та біля нього. Варто врахувати, що це одне з найзабрудненіших після аварії на ЧАЕС місце у зоні. Там фіксується надзвичайно великий рівень радіації. Відразу після аварії сосни у цьому лісі забарвилися у червоно-бурий колір, тому його прозвали "рудим".

Втім, окупантів за їхні діяння спіткало справедливе покарання — смерть. У лютому 2024 року стало відомо, що всі росіяни, які окопувалися в Рудому лісі, померли.

До речі, ворог повністю знищив багаторічний архів, який на Чорнобильській атомній електростанції збирали українці.

Після того, як росіяни покинули Чорнобиль, журналісти виявили коробку з пайками солдатів РФ на околиці міста. Що цікаво, рівень її радіації у 50 разів перевищував норму.

Фото: CNN

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Чорнобиль виглядає сьогодні. Вже понад три десятки років більшість будинків у Чорнобилі та Прип’яті порожні та напівзруйновані.