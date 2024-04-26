Радіація не визнає кордонів: у річницю Чорнобильської катастрофи Зеленський нагадав про загрози для ЗАЕС

Утримуючи ЗАЕС, росіяни наражають світ на велику небезпеку

У день 38-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС президент України Володимир Зеленський нагадав, що вже 785 днів найбільша в Європі Запорізька атомна станція захоплена російськими терористами. Він закликав світ чинити тиск на Росію, щоб повернути ЗАЕС під контроль України, щоб на ній не повторилася Чорнобильська трагедія.

"Радіація не визнає кордонів та не розрізняє державних прапорів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Десятки тисяч людей ціною свого здоров’я та життя зупинили розростання Чорнобильської катастрофи та ліквідовували її страшні наслідки в 1986 році й роки потому", — написав Зеленський.

Президент нагадав, що Чорнобильську атомну станцію було окуповано росіянами у 2022 році, вони утримували її 35 днів. Як відомо, російські солдати пограбували лабораторії ЧАЕС, взяли в полон охорону та знущалися з персоналу, використовували станцію для розгортання подальших військових дій.

"Уже 785 днів найбільша у Європі Запорізька атомна станція в заручниках у російських терористів. І це обов’язок усього світу – тиснути на Росію так, щоб ЗАЕС була звільнена й повернута під повний контроль України та щоб усі атомні об’єкти в Україні були убезпечені від російських ударів. Лише це гарантуватиме, що світ не зазнає нових радіаційних катастроф – саме того, чим загрожує кожен день перебування російських окупантів на ЗАЕС", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС з різницею у дві секунди сталися два вибухи. Обрушилася частина будівель, почалася пожежа, в атмосферу потрапила величезна кількість радіоактивних речовин. Багато днів пожежу гасили сотні пожежників та працівників аварійних служб. Багато хто з них пізніше помер від променевої хвороби. Понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів було евакуйовано. Точну кількість жертв аварії встановити неможливо, оскільки багато хто помирав через роки. За приблизними розрахунками, від наслідків аварії на ЧАЕС загинуло близько 4000 людей.

У річницю аварії на ЧАЕС "Телеграф" поговорив з офіцером радіаційної розвідки, ліквідатором аварії на ЧАЕС, науковим співробітником Національного музею "Чорнобиль", письменником, екологом Сергієм Мирним про вплив радіації на організм людини. Він розповів про роботу в Чорнобильській зоні та про гасіння панічних настроїв.