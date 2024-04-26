38-а річниця Чорнобильської катастрофи: як жив Київ у перші дні після аварії (фото)

Радіаційний фон у столиці перевищував норму в 500 разів

26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася аварія, яка стала однією з найжахливіших ядерних катастроф в історії. Її наслідки відчули не лише жителі України, а й сусідніх країн.

Протягом перших днів після аварії кияни не знали про те, що сталося. Радянська влада приховувала всю інформацію.

"Телеграф" переповідає історію жахливих днів після катастрофи.

Субота, 26 квітня, у столиці була звичайним днем. Люди виходили на прогулянки подихати "свіжим повітрям", адже цей день був досить спекотним — температура повітря піднялася до +20 градусів. Ніхто й не здогадувався, що в над місто витає шалена радіація.

Хрещатик, 26 квітня 1986 рік

Перші чутки

27 квітня 1986 року був звичайним днем. Київський НСК "Олімпійський", тоді ще відомий як Республіканський стадіон, тріщав по швах. Понад 80 тисяч вболівальників, немов розбурхане море, заповнили трибуни, щоб стати свідками епічної битви між київським "Динамо" та московським "Спартаком".

Стадіон під час матчу, 1986 рік

На наступний день Київ охопила тривога. Чутки, немов тіні, ширяли вулицями, шепотіли в метро, ​​проникали в кожен дім.

"Щось сталося", "Вибух", "Радіація"… Ніхто не міг нічого підтвердити, але страх уже оселився в серцях киян.

Ще з перших годин після катастрофи киян залучили до ліквідації наслідків. Перших постраждалих вже везли до аеропорту "Жуляни", щоб відправити до Москви.

Влада досі мовчала…

Життя ще йшло своїм звичним ходом. Магазини, театри, ресторани та кафе працювали, у школах йшли уроки. Ввечері київські двори гули від сміху та галасу дітлахів.

Київ, 1986 рік

До 29 квітня ніхто не поспішав до вокзалів. Потяги відправлялися напівпорожніми, до відпусток ще далеко. На Хрещатику ж з 27 по 29 квітня кипіли репетиції першотравневої демонстрації. У них брали участь і діти.

Місто жило у ритмі, що невблаганно наближався до трагічної межі. Попри тривогу, що витала в повітрі, люди ще не усвідомлювали масштабів катастрофи. Життя йшло далі, наче у затишшя перед бурею.

Лише 30 квітня, з'явилося перше офіційне повідомлення від Рада Міністрів СРСР в газеті "Известия". Написано було коротко: "На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Один з атомних реакторів пошкоджено. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії. Постраждалим надається допомога. Створено урядову комісію".

Демонстрація на 1 травня

Ні ці скупі рядки про катастрофу, ні інші біди, не змогли б зупинити демонстрацію 1 травня. День солідарності трудящих — одне з найважливіших ідеологічних свят радянської імперії. Традиційно його відзначали гучно, з помпезними демонстраціями, що збирали сотні тисяч людей.

Першотравнева демонстрація на Хрещатику

Цього разу, 1986 року, свято випадало на п'ятий день після жахливої катастрофи на Чорнобильській АЕС.

1 травня 1986 рік на площі Жовтневої революції (Майдан Незалежності)

Попри очевидну небезпеку проведення масового заходу в забрудненому радіацією місті, радянська влада прийняла жорстке рішення: параду бути. Він мав стати сигналом для міжнародної спільноти: "Все під контролем, нічого страшного не сталося!". Усміхнені обличчя тисяч киян на фото з центру міста мали б стати ідеальною картинкою для пропаганди, що заперечує трагедію.

День солідарності трудящих у Києві

Паніка, страх і благання

2 травня по Києву знову прокотилася хвиля паніки. З'явилися повідомлення про візит до Чорнобиля представників найвищого керівництва Союзу, а іноземні радіостанції трубили про жахливу катастрофу.

Місцеве телебачення, намагаючись заспокоїти людей, транслювало виступи міністра охорони здоров'я УРСР. Він запевнював, що нічого страшного не сталося, і рекомендував лише деякі "профілактичні заходи": вологе прибирання вдома, заборону дітям виходити на вулицю, щільно зачинені вікна.

Газетне повідомлення про приїзд керівництва в зону аварії

Але люди не вірили. Шепіт про небезпеку, що чаїлася в повітрі, ширився містом, як пожежа.

Місто зустрічалося з іншими проявами незгоди. На дверях телефонних будок з'являлися листівки, мов таємні послання, що несли правду про Чорнобиль.

Гнів і страх людей виливалися на папір. Кияни вимагали правди від влади. Анонімні листи та колективні звернення до керівництва рясніли звинуваченнями й благаннями. Київські жінки-матері благали про евакуацію дітей.

Автостанції були просто забиті, люди масово почали виїжджати з міста.

Велогонка миру

6 травня 1986 року на Хрещатику організували "Велогонка миру". Ця масштабна подія мала стати черговим підтвердженням міжнародній спільноті, що "все під контролем".

Організатори розраховували на масову участь команд з дружніх до СРСР країн. Проте, окрім французів, ніхто не ризикнув відправляти своїх спортсменів до забрудненого радіацією Києва.

Велогонка Миру, 6 травня 1986 рік

Французька команда передбачливо взяла з собою дозиметри. І світ таки дізнався, що радіаційний фон у Києві перевищував норму в 500 разів.

Велосипедисти на площі Жовтневої революції

Ця новина миттєво облетіла місто і тут почалася справжня паніка. Люди, налякані й обдурені, кинулися рятувати себе й своїх близьких. Квитки на всі потяги й автобуси розкупили за лічені години, а ті, кому не вистачило місць, готові були платити за квиток "зайцем" суму, рівну місячній зарплаті.

Пункт дозиметричного контролю на в’їзді до Києва, 1986 рік

Раніше "Телеграф" показав добірку рідкісних фото, які вас точно здивують. Як вигляд мав Київ 100 років тому.