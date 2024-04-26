Замість яєць по 17 грн - базилік по 450? В Громадській раді оцінили "екзотичні" закупівлі для ЗСУ

За оцінками антикорупціонерів, зловживання на закупівлях в Міноборони поки ще є, але вони носять не тотальний характер

Громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони виконала свою місію, а початок роботи цієї ініціативи був досить складний. Про це на пресконференції у Києві 26 квітня заявив очільник ради Євген Грушовець, повідомляє журналіст "Телеграфу".

— Я можу констатувати, що перше скликання громадської Антикорупційної ради свою місію виконало. Те, що ми "штовхали" міністерство вперед – це очевидно", — зазначив він і нагадав, що в організації активісти створили профільні комісії, які відповідали за конкретні напрямки.

А серед переваг роботи Громадської ради було те, що її члени не були співробітниками Міноборони чи військовослужбовцями, тому мали можливість ставити незручні питання чиновникам і очільникам Міноборони, не дивлячись на їхні посади. Грушовець також повідомив, що за підсумками роботи Антикорупційної ради громадські діячі ініціювали кілька заяв в правоохоронні органи, в тому числі в НАБУ, в результаті чого правоохоронці порушили кілька кримінальних проваджень.

Водночас членкиня Антикорупційної ради, журналістка Тетяна Ніколаєнко звернула увагу, що попри переведення закупівель харчів для армії в систему Prozorro, все одно можна було прослідкувати за деякими зловживаннями.

— Для багатьох напевно було остаточним результатом (боротьби з корупцією на закупівлях Міноборони. — Авт.), мовляв, вони вивели торги на Prozorro, і все, це можна вважати перемогою. Для всіх тилових закупівель за рік було 8 мільярдів — величезні кошти. Лише для харчових закупівель було в районі 4 млрд грн. Але коли ми дивилися на результати торгів, бачили, що залишилися ті самі постачальники… Коли люди приходили і розповідали, як це працює на місцях, ми тільки зараз зрозуміли, яка сума "відкатів" від підприємств для органів влади, і в чому це можуть бути якісь корупційні ризики. В цей момент ми зрозуміли, що вихід на Prozorro — це точно не все… Цього не достатньо для змін, — сказала вона.

Як додала Ніколаєнко після деяких торгів Міноборони навіть само проводило перевірки деяких харчових закупівель для військових частин, виясняючи, чому раптово військові купували "ананаси, якусь полуницю чи лохину серед зими".

— Історія корупції в харчуванні — не просто кейси, коли хтось комусь заніс гроші у високі кабінеті Міноборони. Ні. Це — так само історія дуже розгалуженої системи зв'язків, у яку залучаються і податківці, які можуть тиснути на того ж субпідрядника та казати, мовляв, я тобі заблокую твої податкові і ти не зможеш взагалі працювати. І якісь інші критерії, коли постачальникам погрожують правоохоронними органами, а вони кажуть, нам не потрібні ці проблеми, ми не будемо постачати. Але попри ці проблеми вважаю, що цю реформу мають продовжувати, — заявила членкиня Громадської ради.

Вона також розказала, що після кейсів з "яйцями по 17 гривень" і "лохини серед зими" продовжують точково траплятися незвичні перекоси із закупівлею продуктів для військових частин. Один з останніх резонансних кейсів — спроба придбати 50 кг базиліку за 450 грн/1 кг. Такі зловживання Ніколаєнко назвала "рядовими": "Хтось хоче осетрину, хтось хоче подібні незрозумілі речі — це теж потрібно поправляти, і думаю, будемо рекомендувати міністерству все-таки затвердити стаціонарні меню для частин, в рамках яких можна буде замовляти певні продукти".

— Таким чином ми зможемо частково розв'язати цю проблему, а наші військові точно матимуть гарантовано їжу і не буде таких випадків певного тролінгу та зловживання своїм службовим становищем, — сказала розслідувачка.

Своєю чергою член Громадської антикорупційної ради Геннадій Кривошея зазначив, що завдяки громадському контролю вдалося суттєво зменшити рівень корупції в Міноборони, і вона не носить якогось системного чи тотального характеру.

— Прояв корупції взагалі був не у яйцях по 17 грн, а у механізмі як такому. Тобто в принципі була проблема у тих постачальниках, які були фактично неконтрольовані й могли ставити ту ціну. Їм навіть ніхто не забороняв яйця за 17 грн продати. Тому що не було контролю. Була ініціатива граничних цін, вона добре спрацювала, тому що це — моніторинг ринку і ті речі, які досить позитивно справили на це явище враження. Але це ще не все. Вважаю, що поки ми не будемо напряму закуповувати продукти у конкретного українського товаровиробника, забезпечимо такі умови (це пройде певний процес, не можна зразу цього зробити), прояви ризиків корупції будуть. Але зараз рівень корупції дуже суттєво знизився, — підкреслив Кривошея.

Як повідомлялось, нещодавно Громадська антикорупційна рада при Міноборони вимагала від НАБУ розібратися з двома компаніями, які зірвали постачання боєприпасів для потреб ЗСУ, одна з яких ТОВ "Львівський арсенал".

Також "Телеграф" писав про тиск на Громадську раду при Міноборони після гучних викриттів громадських діячів. При цьому після невдачі з оскарженням торгів до інформкампанії проти антикорупціонерів зловмисники залучали навіть Шарія і Рабіновича.