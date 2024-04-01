Більше пів мільони на папір і не тільки: Київська облрада оголосила два тендери

Відкриті торги плановані на 4 та 5 квітня

Київська обласна рада оголосила два тендери на загальну суму 620 тисяч гривень. Один з них – на закупівлю міжмережевого екрана "фаєрвол" за 495 тисяч гривень.

Другий тендер на закупівлю 625 пачок офісного паперу А4 (по 500 аркушів у кожній) на суму 125 тисяч гривень. Про це "Телеграф" дізнався з електронної системи публічних закупівель "Prozorro".

Початок аукціону по фаєрволу призначений на 4 квітня 2024 року. За папір торги відбудуться 5 квітня.

Зазначимо, середня ринкова ціна фаєрволу складає 200 тисяч гривень. Приблизна ціна пачки офісного паперу (500 аркушів) — 200 гривень.

Нагадуємо, у квітні 2023 року Управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації у місті Київ закупило для бомбосховищ 300 шкіряних барабанів на суму майже мільйон гривень. Аргументували закупівля необхідністю психічного розвантаження дітей під час повітряних тривог.

Раніше "Телеграф" писав, що у КМДА вирішили, що у Києві потрібно встановити дві фотозони до дня Європи за 700 тисяч гривень. Це будуть 3D конструкції з логотипом столиці.