Держава втратила мільярд: фаворит паливних тендерів "Укрзалізниці" та Міноборони часів Порошенка припинив існування

Ліквідація "Трейд Коммодіті" недешево обійшлось українській державі

Господарський суд Дніпропетровської області поставив крапку у майже п'ятирічній скандальній справі. Банкрутство ТОВ "Трейд Коммодіті" завершилось очікуваною ліквідацією. І це обійшлося українській державі дуже дорого.

Справа почалась 7 травня 2019 року, за два тижні до інавгурації Володимира Зеленського. Банкрутство ініціювала близька до боржника компанія "Нова Трейд Груп" з вимогами на суму 2,78 млн грн. Трошки пізніше підтягнулись "важковаговики": Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (556 млн грн) та ПАТ "Центренерго" (336 млн грн) з одного боку, і ТОВ "Глобус" (549 млн грн) та латвійський Regionala Investiciju Banka (297 млн грн) – з другого. Так сформувались дві групи кредиторів – державні та приватні. Другу з яких, власне, можна було називати групою підтримки фактичних власників "Трейд Коммодіті".

Розквіт "Трейд Коммодіті" припав на президентство Петра Порошенка. Навколо цієї компанії сформувалась ціла група. Яка у 2015—2019 роках отримала понад 15 млрд грн від постачання палива "Укрзалізниці" та Міністерству оборони України. І це не дивно, зважаючи на те, що її "інвесторами" були Андрій Адамовський та Володимир Трофименко. Перший був відомий як старший партнер тодішнього впливового нардепа від БПП Олександра Грановського, якого називали "смотрящим" від Порошенка за судами. Тож логічно, що після програшу Порошенка на виборах "Трейд Коммодіті" оперативно пішло шляхом банкрутства.

Державні кредитори заявили вимог на близько 900 млн грн. Проте повернути ці гроші не вийшло. В грудні 2021 року "Трейд Коммодіті" було визнано банкрутом, після чого був розпочатий пошук будь-якого майна боржника, яке можна продати. Бо майна не знайшли, а засновників суд вирішив не чіпати. І всі визнані судом борги компанії просто списали.

На інше навряд чи можна було сподіватись. Арбітражний керуючий Алла Путря була креатурою вищевказаного ТОВ "Глобус". А номінального засновника та директора "Трейд Коммодіті" Вадима Майка НАБУ оголосило в розшук ще 2017 року.

Адамовський та Трофименко відмовлялися визнавати контроль над компанією, називаючи себе "інвесторами". Та і часу пройшло чимало, вони цілком могли посваритись. А от роль поважного одеського банкіра Юрія Родіна в цій історії заслуговує на увагу.

Родін – власник латвійського Regionala Investiciju Banka, що засвітився в банкрутстві "Трейд Коммодіті". І списання майже 300 млн грн боргу навряд чи створює йому зайві проблеми. Бо ліквідація "Трейд Коммодіті" не вплинула на паливні апетити його "інвесторів". Їх, судячи з усього, фінансово підживлює все той же Юрій Родін. Його одеський банк "Південний" вже кілька років обслуговує більшість спадкоємців "Трейд Коммодіті". Їх нинішній фронтмен – київське ТОВ "Єксон ЮК". За 2023 рік ця компанія вже наторгувала пальним (здебільшого дизелем) більш ніж на 4 млрд грн.

Окрім торгівлі імпортним пальним на українському ринку, "Єксон ЮК" минулого року став активним експортером аграрної продукції. Зокрема, ріпакової олії. Великі імпортери завжди намагаються щось експортувати. Це дозволяє отримувати валюту та розраховувати на повернення ПДВ.

А от закордонний партнер "Єксон ЮК" — дуже цікавий. Естонська Oiltagro OU, яка і приймає олію, зовсім не чужа для "комодів" структура. Власником Oiltagro OU є юрист з Дніпра Роман Могила. Який 2017 року взяв участь в єдиній пресконференції "Трейд Коммодіті" разом з Адамовським та Трофименком як директор зі зв’язків з громадськістю цієї компанії.