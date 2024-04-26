Вместо яиц по 17 грн – базилик по 450? В Общественном совете оценили "экзотические" закупки для ВСУ

По оценкам антикоррупционеров, злоупотребления на закупках Минобороны пока еще есть, но они носят не тотальный характер

Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны выполнил свою миссию, а начало работы этой инициативы было достаточно сложным. Об этом на пресс-конференции в Киеве 26 апреля заявил глава совета Евгений Грушовец, сообщает журналист "Телеграфа".

— Я могу констатировать, что первый созыв общественного Антикоррупционного совета свою миссию выполнил. То, что мы "толкали" министерство вперед – это очевидно", — отметил он и напомнил, что в организации активисты создали профильные комиссии, отвечавшие за конкретные направления.

А среди преимуществ работы Общественного совета было то, что его члены не были сотрудниками Минобороны или военнослужащими, поэтому имели возможность задавать неудобные вопросы чиновникам и руководителям Минобороны, несмотря на их должности. Грушовец также сообщил, что по итогам работы Антикоррупционного совета общественные деятели инициировали несколько заявлений в правоохранительные органы, в том числе в НАБУ, в результате чего правоохранители возбудили несколько уголовных производств.

В то же время член Антикоррупционного совета, журналистка Татьяна Николаенко обратила внимание, что несмотря на перевод закупок продовольствия для армии в систему Prozorro, все равно можно было проследить за некоторыми злоупотреблениями.

— Для многих наверняка был окончательный результат (борьба с коррупцией на закупках Минобороны. — Авт.), мол, они вывели торги на Prozorro, и все, это можно считать победой. Для всех тыловых закупок за год было 8 миллиардов – огромные средства. Только для пищевых закупок было в районе 4 млрд грн. Но когда мы смотрели на результаты торгов, видели, что остались те же поставщики… Когда люди приходили и рассказывали, как это работает на местах, мы только сейчас поняли, какая сумма откатов от предприятий для органов власти, и в чем это могут быть какие-то коррупционные риски. В этот момент мы поняли, что выход на Prozorro – это точно не все… Этого недостаточно для перемен, – сказала она.

Как добавила Николаенко после некоторых торгов Минобороны даже проводило проверки некоторых пищевых закупок для воинских частей, выясняя, почему внезапно военные покупали "ананасы, какую-то клубнику или голубику среди зимы".

— История коррупции в питании – не просто кейсы, когда кто-то кому-то занес деньги в высокие кабинете Минобороны. Нет. Это так же история очень разветвленной системы связей, в которую вовлекаются и налоговики, которые могут давить на того же субподрядчика и говорить, мол, я тебе заблокирую твои налоговые, а ты не сможешь вообще работать. И какие-то другие критерии, когда поставщикам угрожают правоохранительными органами, а предприниматели говорят, нам не нужны эти проблемы, мы не будем поставлять. Но, несмотря на эти проблемы, считаю, что эту реформу должны продолжать, — заявила член Общественного совета.

Она также рассказала, что после кейсов с "яйцами по 17 гривен" и "голубикой среди зимы" продолжают точечно случаться необычные перекосы с закупкой продуктов для воинских частей. Один из последних резонансных кейсов – попытка приобрести 50 кг базилика за 450 грн/1 кг. Такие злоупотребления Николаенко назвала "рядовыми": "Кто хочет осетрину, кто-то хочет подобные непонятные вещи — это тоже нужно поправлять, и думаю, будем рекомендовать министерству все-таки утвердить стационарные меню для частей, в рамках которых можно будет заказывать определенные продукты".

— Таким образом мы сможем частично решить эту проблему, а у наших военных точно будет гарантирована еда и не будет таких случаев определенного троллинга и злоупотребления своим служебным положением, — сказала расследовательница.

В свою очередь член Общественного антикоррупционного совета Геннадий Кривошея отметил, что благодаря общественному контролю удалось существенно снизить уровень коррупции в Минобороны, и она не носит какого-либо системного или тотального характера.

— Проявление коррупции вообще было не в яйцах по 17 грн, а в механизме как таковом. То есть, в принципе, была проблема у тех поставщиков, которые были фактически неконтролируемы и могли ставить ту цену. Им даже никто не запрещал яйца за 17 гривен продать. Потому что не было контроля. Была инициатива предельных цен, она хорошо сработала, потому что это мониторинг рынка и те вещи, которые довольно положительно произвели на это впечатление. Но это еще не все. Полагаю, что пока мы не будем напрямую закупать продукты у конкретного украинского товаропроизводителя, обеспечим такие условия (это пройдет определенный процесс, нельзя сразу этого сделать), проявления рисков коррупции будут. Но сейчас уровень коррупции очень снизился, — подчеркнул Кривошея.

Как сообщалось, недавно Общественный антикоррупционный совет при Минобороны потребовал от НАБУ разобраться с двумя компаниями, сорвавшими поставки боеприпасов для нужд ВСУ, одна из которых ООО "Львовский арсенал".

Также "Телеграф" писал о давлении на Общественный совет при Минобороны после громких разоблачений общественных деятелей. При этом после неудачи с обжалованием торгов в информкампании против антикоррупционеров злоумышленники привлекали даже Шария и Рабиновича.