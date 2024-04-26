Закупівлі для армії: на чому вдалося заощадити

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков розповів про економію мільярдів та укладання трьохрічних контрактів з деякими виробниками

В Україні радянську систему забезпечення Збройних Сил продуктами та озброєнням зламати важко, але поступово ситуація у цій сфері покращується завдяки новим підходам та громадському контролю. Про це на пресконференції у Києві в п'ятницю, 26 квітня, за підсумками роботи Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони заявив заступник Міноборони Дмитро Кліменков, передає журналіст "Телеграфу".

— Світова практика і корпоративний менеджмент та корпоративні стандарти підтверджують тезу: краще, щоб таким функціоналом як закупівлі, тобто витрачання коштів і вчасними покупками (що в даному разі потрібно для ЗСУ), мають займатися фахові професіонали. Тобто люди, які приходять з досвідом. Ми створили дві агенції — Державний оператор тилу (займається закупівлями тилового напрямку) і Агенція оборонних закупівель. Вона вже була створена, але працювала по залишковому принципу… Що стосується Державного оператора тилу, вони ще не набрали спроможностей, які мають набрати, але вже зробили багато чого, провели чимало роботи, і є результати цієї роботи. Так, на суму в більше, ніж на 40 мільярдів гривень були об'явлені торги, близько 180 контрактів підписано. Заощаджено плюс-мінус біля 8,5 млрд грн, — сказав він.

Як уточнив заступник міністра оборони, значні суми вдалося зекономити на паливно-мастильних матеріалах, які нещодавно закупили для потреб ЗСУ, що становить близько 34% від всієї зекономленої суми, "а кожна гривня важлива, тому що вона потім йде в ЗСУ для закупівель або снарядів, або на інші потреби".

— Створена команда професіоналів, і вона розвивається. Не можу сказати, що всю бюрократичну систему, оцю складну радянську, вже подолали. Ні. Ще у нас є над чим працювати і ми це будемо роботи, і точно зробимо… Приблизно за перший квартал ми уклали біля 200 контрактів. Це — і імпорт, і власне виробництво. Велика частина власного виробництва в Україні. Якщо порівнювати з 2023 роком, то тільки за перший квартал ми вже зробили такий об'єм, як за весь минулий рік. На сьогодні ми вже укладаємо трьохрічні контракти. Тобто є перспектива, і ми визначили ті напрямки українського виробництва, які будуть завжди потрібні (ЗСУ. — Авт.). Мова йдеться про флагманів нашого оборонного сектору, яких ми як держава маємо підтримувати інвестиціями. Іншими словами ми маємо купляти те, що виробляємо і те, що вже себе зарекомендувало дуже ефективно на полі бою, — заявив Кліменков.

Як повідомлялось, нещодавно Громадська антикорупційна рада при Міноборони вимагала від НАБУ розібратися з двома компаніями, які зірвали постачання боєприпасів для потреб ЗСУ, одна з яких ТОВ "Львівський арсенал".

Також "Телеграф" писав про тиск на Громадську раду при Міноборони після гучних викриттів громадських діячів. При цьому після невдачі з оскарженням торгів до інформкампанії проти антикорупціонерів зловмисники залучали навіть Шарія і Рабіновича.