Викрадення століття: чоловік виніс "Путіна", поки охоронець спостерігав (фото, відео)

Двійника досі не знайшли

Картонного російського президента Володимира Путіна викрали з під'їзду ЖК в Москві. В холі будинку в одному з віддалених від центру районів чоловік в синій куртці вирішив, що паперовий президент краще буде виглядати в іншому місці.

Уявіть — сторонній чоловік взяв однією рукою всю "велич Росії"… і спокійно поніс геть. Камери спостереження зафіксували "викрадення" на відео. Чоловік, який забрав Путіна діяв впевнено та без поспіху. Охоронець уважно спостерігає за процесом та навіть намагається ставити питання "викрадачу", але навіть не намагається перешкоджати, задовільнившись відповідями.

Мешканці помітили пропажу майже миттєво. Пошуки тривають, але поки безрезультатно — місцеперебування "державного діяча" залишається загадкою.

Так виглядав паперовий Путін до викрадення

В коментарях вже жартують, що охорона в змові з грабіжником, а також дивуються формулюванням про картонного президента. "Кому цей розумово відсталий знадобився, чи в телевізорі не набрид? Хто тепер буде про родинні цінності, духовні скрєпи, балалайки розповідати", — пише Наталія.

Не забули і про те, що в США Путіна та Росію називають "паперовим тигром" через залякування інших.

