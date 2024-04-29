"Виноваты" три календаря: в ПЦУ объяснили, почему Украина празднует Пасху в один день с Россией

Вопрос согласования дат между христианами обсуждают уже несколько десятилетий

С 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь . Это решение было продиктовано в том числе церковно-политической ситуацией в нашей стране, ведь по юлианскому календарю, которым раньше пользовались православные верующие Украины, живет РПЦ. Однако в этом году празднование нашей Пасхи совпало в дате с празднованием и в России.

Почему так произошло, ведь ПЦУ живет по новому календарю? Тонкости летосчисления "Телеграфу" объяснил священник ПЦУ Георгий Коваленко.

По словам отца Георгия, у разных церквей на территории Украины есть три календаря, по которым они живут.

— Это григорианский календарь. По нему живет Римско-католическая церковь и протестанты в мире.

Есть юлианский календарь. Это тот календарь, согласно которому живет часть православных (меньшая часть в мире) и Русская церковь в частности.

И есть новоюлианский календарь, на который православные начали переходить в начале XX века. Его особенность в том, что непереходящие праздники, ежегодно отмечаемые в одну и ту же дату, совпадают с григорианским календарем.

А вот вычисление Пасхалии и всех связанных переходящих праздников (Троица, Вознесение) осталось в традициях юлианского календаря. Поэтому есть расхождение в вычислении Пасхалии. И так случилось, что как раз в этом году нашего перехода на новоюлианский календарь (церковный год начинается с 1 сентября. — Ред.) у нас наибольшее расхождение в вычислении Пасхалии между западной церковью и православными, — отметил Коваленко.

Впрочем, по словам священника, вопрос согласования дат между христианами обсуждается уже несколько десятилетий. В этом процессе активное участие принимает православная церковь со Вселенским патриархом Варфоломеем во главе.

— За это выступает Вселенский патриарх, за это выступает Папа Римский, архиепископ Кентерберийский (Англиканская церковь), к этому процессу присоединялась Коптская церковь. И есть условные несколько дат, к которым, возможно, этот вопрос будет решен. Одна из них наступит в 2025—2026 году, когда будет 1700 лет Первого вселенского собора (который, кстати, тоже пытался унифицировать дату празднования Пасхи), — добавляет Коваленко.

Священник убежден, что многие в мире хотят, чтобы этот вопрос был между церквями согласован и все христиане праздновали Пасху в один день.

— Но надо понимать, что календарь — произведение человеческих рук и расчетов. То есть, во-первых, есть погрешности, а во-вторых, есть определенный принцип, по которому вычисляют праздник. Пасху не рассчитывают только по солнечному календарю, но процесс приведения этого вопроса к единству продолжается, — резюмировал Георгий Коваленко.