Племінник колишнього мера Ірпеня Карплюка причетний до "розпилу" коштів на відновленні школи

Заступник мера Кравчук підписав акти виконаних робіт, які не були виконані

В Ірпені першого заступника міського голови Андрія Кравчука вважають причетним до розтрати бюджетних коштів під час відновлення спортивної школи. Відносно цього факту Бучанська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування №42024112320000037 за. 4 ст. 191 КК. Справа стосується капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи в Ірпені, що постраждала від російських обстрілів.

За словами депутата Ірпінської міської ради Артема Гуріна, який подав заяву до прокуратури, проєктант об'єкта ТОВ "Академія будівельних експертиз" гроші отримало, але будівництво басейну так і не запроєктували.

Андрій Кравчук є племінником колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка. Саме Кравчук, за даними Гуріна, особисто підписував акти виконаних робіт ТОВ "Академія будівельних експертиз", які не було виконано.

"У 2023 році Ірпінська міська рада почала проєктувати реконструкцію спортивної школи. У рамках реконструкції місто мало отримати басейн. Договір підписав Андрій Кравчук. Як виявилось, гроші перерахували, акт підписали, а басейн запроєктувати "забули". Виходить гроші за проєктування басейну вкрали???" – написав Гурін, додавши, що просить міського голову розпочати внутрішню перевірку у цій справі та відсторонити першого заступника від займаної посади на час слідства задля об'єктивності процесу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що колишній міський голова Ірпеня Володимир Карплюк, який позиціює себе викривачем корупції, організував схему з заволодіння чотирма земельними ділянками у центрі міста. досудове розслідування кримінального провадження №420231112320000354 від 29 березня 2023 року за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах), здійснюється Бучанською окружною прокуратурою.

Через корупційні справи у Карплюка нещодавно забрали візу для в’їзду у Сполучені Штати. Фактично, він став нев'їзним до США. А перед цим ексмера спіймали на зв'язках із сектою "АллатРа", яка виправдовує вторгнення путіна в Україну і була викрита Службою Безпеки України минулої осені.