Обговорення почалося із заяви голови Спілки споживачів комунальних послуг

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Плати за проїзд тунелем, який планують побудувати під Києвом, не передбачають, заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура. За його словами, запроваджувати плату за проїзд столичними мостами також не планують.

Про це Качура сказав в ексклюзивному коментарі "Телеграфу". Депутат наголосив, що йдеться про державну інфраструктуру.

"Ніяка мова про ніякий платний проїзд не може бути, як і мова про платний проїзд Південним мостом, Північним або Патона", – сказав Качура.

Приводом для обговорення стала заява голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка. Він стверджував, що проїзд майбутнім тунелем коштуватиме 500 грн в один бік.

Качура припустив, що розмови про платний проїзд пов’язані з давнім проєктом іще 2004 року, коли в столиці розмірковували про можливість платного проїзду. Однак наразі подібних ініціатив немає.

Нардеп окремо наголосив, що у випадку ймовірного будівництва тунелю той буде державною інфраструктурою, а не приватним об'єктом. Саме тому запроваджувати плату ніхто не буде.

Раніше "Телеграф" розповідав, як працюють столичні мости з 9 листопада.