Комунальники у посиленому режимі ліквідовують наслідки

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Східні та південні області України оговтуються від сильної негоди, яка накрила регіони ввечері та вдень 20 листопада. У багатьох містах вітер повалив дерева, обірвав лінії електропередач і не тільки.

"Телеграф" зібрав фото та відео наслідків негоди. Зауважимо, що найбільше постраждали Дніпропетровська, Запоріжська, Херсонська, Одеська та Миколаївська області.

Наслідки негоди в Україні

Відомо, що на Запоріжжі у Вільнянську буревій повалив споруди з захисними сітками, а на Херсонщині повалені дерева перекрили вулиці та пошкодили майно. Комунальники та рятувальники вже ліквідовують наслідки. Інформація про постраждалих не надходила.

"У Миколаєві шквальний вітер валить дерева: пошкоджено будинки, труби та лінії електропередач", — пишуть місцеві канали.

На Дніпропетровщині сильний вітер фіксують в Кривому Розі та інших містах.

Негода накрила й Одещину, де вітер поламав понад 80 дерев. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Як повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, в області зберігаються сильні пориви вітру. За прогнозами синоптиків, швидкість вітру може сягати 19–24 м/с, а вздовж узбережжя — до 25–28 м/с.

"На жаль, вже маємо чотирьох травмованих внаслідок падіння дерев. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", — йдеться у повідомленні.

Наслідки негоди в Одеській області

Наслідки негоди в Одеській області

Повалені дерева в Одеській області

Комунальники ліквідують наслідки негоди в Одеській області

Що прогнозують синоптики

За даними Укргідрометцентру, 20 листопада шквали нарили усі регіони, окрім півночі. Сила вітру сягала 15-20 м/с, а подекуди — до 24 м/с.

"21 листопада в Карпатах, Харківській, Луганській та Донецькій, вночі і у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться у повідомленні.

Погода 21 листопада. Дані: Укргідрометцентр

Схожу інформацію публікує портал Ventusky. Однак тут синоптики прогнозують, що 21 листопада негода відступатиме, але пориви вітру сягатимуть до 14 м/с.

Погода 21 листопада. Дані: Ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Харкові прогнозують сніг та погіршення погоди.