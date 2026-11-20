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Саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) під час якого Трамп, Сі та Путін зметикували на трьох, практично ніяк не наблизив Україну до миру, однак в перспективі розв’язав руки Європі для більш активної підтримки Києва. Так вважають депутати від монобільшості, які підбили для "Телеграфу"політичні підсумки НЕ "нової Ялти".

Тож які бенефіти може отримати Україна після зустрічі кульгавої качки, паперового тигра та дракона, що причаївся і які загрози несе для нас цей звіринець, читайте далі в матеріалі.

Путіна не принизили (на жаль)

На тлі того, що російська пропаганда відчайдушно намагалася представити трьохсторонню зустріч очільників США, Росії та Китаю як формат нової Ялти, тобто переділ сфер впливу у світі, насправді так не сталося.

Багато оглядачів звернули увагу на перипетії дипломатичного протоколу: Сі особисто не зустрів Путіна біля трапу літака (а Трампа зустрів), а на спільному фото російського диктатора відсунули за дружину очільника КНР. Який же тоді Путін рівний серед рівних?

Втім, на думку дипломата, нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременко, шукати в цих деталях приниження Путіна – хибний шлях.

– Я думаю, що зустріч в цілому дуже пустопорожня. Хоча в ній не було ніякого приниження Росії, на що у нас всі звертають увагу, вигадуючи різні протокольні речі. Це явне перебільшення або нерозуміння суті того, як все відбувається на багатосторонніх самітах, – каже Яременко "Телеграфу".

По-перше, Сі знехтував протоколом і приїхав в аеропорт до Трампа тому, що й сам президент США свого часу зробив те саме, коли товариш Сі перебував з візитом у Вашингтоні.

По-друге, місце поряд з першою леді Китаю Пен Ліюань все ж не прокляте.

– Місце ліворуч від господаря – це друге почесне місце. Праворуч – це перше місце (і там був Трамп). Одразу ліворуч від Сі стоїть дружина, але вважайте, що це єдине ціле. Тобто стоять господарі саміту і ліворуч від них одразу стоїть Путін. Плюс тут якесь не стільки незнання протоколу, скільки зневажливе ставлення до жінки, мовляв, якщо поряд з жінкою стоїть, то, значить це якась ганьба. Нічого подібного. Це друге за зазначенням місце біля господаря. І Путін був на ньому, – зазначає Яременко.

Однак про нову Ялту не може й бути мови зовсім з інших причин, ніяк не пов’язаних з протоколом, приниженням чи не приниженням Путіна.

Богдан Яременко

Різні цілі

За словами нардепа від монобільшості, голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, у кожного з учасників трьохсторонньої зустрічі були зовсім різні резони зустрітися разом.

– Путін трактує це так, що Росія на рівних з великими державами обговорює питання Європи і України. Брехливий, пропагандистський наратив, але він його намагається просувати. З погляду Трампа сенс цієї зустрічі полягав зовсім в іншому: треба було обговорити питання обмеження ядерної зброї. А Сі Цзіньпін взагалі дуже неохоче пішов на все це, адже Китай виглядає після цієї зустрічі дуже погано. Китай завжди позиціонував себе як миротворець, не імперська держава, а тут він виглядає як імперська держава, яка намагається вирішити долю жертви агресії без участі цієї країни. В Китаї постійно згадують століття принижень, і що долю Китаю вирішували імперські держави без самого Китаю і розчленували його. І зараз Китай наче як сам виступає в такій ролі, – коментує "Телеграфу" Мережко.

Зрозуміло, що при такій полярності позицій говорити про переформатування світової безпеки не доводиться.

Олександр Мережко

Небезпека і користь для України

Тим не менш, за підсумками зустрічі Трамп, Сі та Путін все ж витиснули з себе спільне комюніке під назвою "На шляху до миру". Що там?

1. Реформування ООН. Як постійні члени Радбезу ООН сторони зобов'язалися сприяти реформуванню ООН для підтримання міжнародного миру й безпеки.

2. Енергетична безпека. Три країни планують збільшити виробництво та постачання нафтопродуктів для задоволення потреб усіх країн світу.

3. Міжнародне правосуддя та імунітет посадовців. Три глави держав визнали, що повага до імунітету державних посадових осіб мають першочергове значення.Міжнародний кримінальний суд (МКС) та інші подібні інституції не повинні зловживати своєю юрисдикцією.

4. Ядерна безпека. Три глави держав підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна розпочинати. Три країни проводитимуть діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

За оцінками нардепів, таке комюніке особливо ні про що, однак сам факт його прийняття грає на руку російській пропаганді в розкручуванні міфу про нову Ялту, адже це все ж таки декларація на трьох.

Пункт про МКС потенційно небезпечний для України.

– Там міститься критика, Міжнародного кримінального суду. Росіянам вдалося протащити цю критику за згодою Трампа, який теж зацікавлений в цьому. Це погано для України, адже підважує легітимність рішень МКС щодо ордера на арешт Путіна, – каже Мережко.

А от пункт про ядерну безпеку, за словами нардепа від "Слуги народу" Олега Дунди, навпаки на користь Україні.

– Там промайнула дуже важлива фраза Сі Цзіньпіна про те, що він вважає взагалі неприйнятним використання ядерної зброї. Ця його позиція була відома досить давно, але в даному випадку це публічна заява, мало того, така позиція була записана у підсумковому комюніке. Для нас це багато що змінює, адже Байден в своїх мемуарах писав, що він обмежував постачання допомоги Україні через побоювання застосування Росією ядерної зброї.

В той момент, коли Сі Цзіньпін чітко і жорстко поставив під заборону використання ядерної зброї, у нас таких побоювань вже немає. Відповідно, відкривається велика можливість для України співпрацювати з Європою і казати про те, що не лякайтесь передавати Україні зброю, не лякайтеся додаткових заходів, бо Росія використовувати ядерну зброю не буде. Це відкриває нам багато можливостей, – підкреслює Дунда в коментарі "Телеграфу".

Олег Дунда

Примара безпеки

Та найцікавіше відбувалося вже після офіційного завершення саміту АТЕС. Китайська сторона стверджувала, що під час заходу не буде обговорюватись війна в Україні, та судячи з наступних подій, українському питанню все ж був приділений час. Що саме по собі не дуже добре.

– Це було порушення основної засади відносин з США – ніщо про Україну без України. Пєсков, заявляв, що нібито обговорення України було. Хоча Трамп не підтвердив це, але і не спростував, – каже Мережко.

Так, за підсумками зустрічі "коаліції охочих" у Берліні, що відбулася 19 листопада, спецпредставник Трампа Джаред Кушнер заявив, що Росія наче як погодилась на гарантії безпеки для України за механізмом 5 статті НАТО (хоча пізніше заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков спростував це).

Згодом, Володимир Зеленський зізнався, що не дуже впевнений, чи однаково США і Україна розуміють механізм застосування 5 статті НАТО.

"Що партнери робитимуть, навіть не "якщо", а "коли" Росія спробує знову напасти? Це має бути зрозуміло не лише для партнерів, а й для суспільства, інвесторів, які прийдуть в Україну", – зазначив президент.

А після російських ракет в повітряному просторі Польщі – яка є країною НАТО, і відсутності жорсткої адекватної реакції, постає питання, яким взагалі може бути захист України, яка не в НАТО.

– Це не вперше лунала така ідея, але це маніпуляція чистої води. Тому що таких гарантій взагалі в природі не існує і не може існувати. Єдина справжня гарантія безпеки – ядерне стримування. Інших гарантій просто немає. І НАТО – це якраз про ядерне стримування, тому що НАТО це ядерне стримування, реалізоване США. Ці гарантії не можуть існувати без НАТО, тому це абсурд говорити про якісь гарантії поза механізмами НАТО. Це намагання обдурити Україну, "впарити" нам, щоб повторився Будапештський меморандум, – підкреслює Олександр Мережко.

– І якщо подивитися уважно, що там було сказано, то це було сказано у вигляді припущення, що нібито Кушнер вважає, що це є така можливість. А все, що вони вважають можливістю, як правило, має дуже низьку ймовірність реалізації. Тому я б на це не звертав увагу з урахуванням того, що Путін наговорив після саміту, – додає Дунда.

– Після саміту ми маємо вже цитату Путіна, що домовлятися вони не будуть. І в цьому контексті хто такий Кушнер? Недодипломат? – зазначає Яременко.

Наступним жорстким ударом після саміту АТЕС, за інформацією джерел Politico стала розмова Трампа з європейськими посадовцями щодо доцільності допомоги Україні.

Втім, за словами депутатів, це все ж таки не наслідки саміту і зустрічі з Путіним.

– Це розвиток внутрішньополітичної ситуації в США. Ми бачили на минулому тижні підготовку Республіканської партії до того, щоб зробити українське питання, допомогу Україні розвідданими, заручником дискусій, наприклад, по бюджету. Вони це вже робили ще при Байдені, і очевидно, це є продовженням цієї лінії. Республіканці вже напряму пов'язують згоду голосувати за допомогу Україні з відмовою демократів від парламентського переслідування оточення Трампа, – пояснює Богдан Яременко.

– І ці заяви зі зверненням до Берлінського саміту ніякого результату не мали, бо одразу після виступив Мерц із заявою про те, що саме вони будуть розв'язувати питання забезпечення України і будуть забезпечувати стільки, скільки необхідно. Взагалі з урахуванням того, що зараз найбільша співпраця України саме з Європою, а вона не була присутня на саміті, відповідно, на себе жодних зобов'язань не брала, – резюмував Олег Дунда.

Як повідомляв "Телеграф", Володимир Путін ініціював саміт, прагнучи обговорити війну в Україні без участі українських представників за столом переговорів.