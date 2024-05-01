Племянник бывшего мэра Ирпеня Карплюка причастен к "распилу" средств на восстановление школы

Заммэра Кравчук подписал акты выполненных работ, которые не были выполнены

В Ирпене первого заместителя городского головы Андрея Кравчука считают причастным к растрате бюджетных средств во время возобновления спортивной школы. В отношении этого факта Бучанская окружная прокуратура начала досудебное расследование №42024112320000037. 4 ст. 191 УК. Дело касается капитального ремонта детско-юношеской спортивной школы в Ирпене, пострадавшей от российских обстрелов.

По словам подавшего заявление в прокуратуру депутата Ирпенского городского совета Артема Гурина, проектант объекта ООО "Академия строительных экспертиз" деньги получило, но строительство бассейна так и не запроектировали.

Андрей Кравчук является племянником бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка. Именно Кравчук, по данным Гурина, лично подписывал акты выполненных работ ООО "Академия строительных экспертиз", которые не были выполнены.

"В 2023 году Ирпенский городской совет начал проектировать реконструкцию спортивной школы. В рамках реконструкции город должен был получить бассейн. Договор подписал Андрей Кравчук. Как оказалось, деньги перечислили, акт подписали, а бассейн спроектировать "забыли". Выходит деньги за проектирование бассейна украли???" – написал Гурин, добавив, что просит мэра начать внутреннюю проверку по этому делу и отстранить первого заместителя от занимаемой должности на время следствия для объективности процесса.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что бывший городской голова Ирпеня Владимир Карплюк, позиционирующий себя разоблачителем коррупции, организовал схему по завладению четырьмя земельными участками в центре города. Досудебное расследование уголовного производства №420231112320000354 от 29 марта 2023 года по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах) осуществляется Бучанской окружной прокуратурой.

Из-за коррупционных дел у Карплюка недавно забрали визу для въезда в Соединенные Штаты. Фактически он стал не въездным в США. А перед этим экс-мера поймали на связях с сектой "АллатРа", которая оправдывает вторжение путина в Украину и разоблачена Службой Безопасности Украины минувшей осенью.