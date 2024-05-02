Треба ліквідувати якмога більше: офіцер назвав вікно можливостей ATACMS

Російська армія здатна адаптуватися за дуже короткий час

Українські атаки ракетами ATACMS на територію Криму та інші окуповані регіони наразі успішні. Проте це може змінитися, адже за 2-3 місяці армія РФ адаптується до нової зброї.

Про це пише Newsweek, посилаючись на слова радника Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Івана Ступака. За його словами, наразі Київ має на повну використовувати "вікно ATACMS".

Він наголосив, що росіяни здатні адаптуватися за дуже короткий час, тому наразі не можна його гаяти.

"Я думаю, у нас є до двох місяців, щоб ліквідувати якомога більше російських військових об’єктів, перш ніж росіяни адаптуються", – додав Ступак.

Аргументуючи ці слова, він привів у приклад високоточні снаряди "Екскалібур". Рівень влучності, яких знизився з 70% до 6% через російські системи радіоелектронної боротьби. На думку радника Комітету, РФ може адаптовуватися майже до усього нового озброєння України.

Нагадаємо, у квітні ЗСУ отримали від США ATACMS великої дальності, наказ про передачу, яких у березні таємно підписав президент Джо Байден. В Україну прибула понад сотня снарядів.

Також у мережі з’явилося відео удару ATACMS із касетною боєголовкою по розташуванню російських військовослужбовців на окупованій Луганщині. Приліт стався по черговому навчальному полігону окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що Україні дозволили бити по території РФ західною зброєю.