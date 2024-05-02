Надо ликвидировать как можно больше: офицер назвал окно возможностей ATACMS

Российская армия способна адаптироваться за очень короткое время

Украинские атаки ракетами ATACMS на территорию Крыма и другие оккупированные регионы успешны. Однако это может измениться, ведь через 2-3 месяца армия РФ адаптируется к новому оружию.

Об этом пишет Newsweek, ссылаясь на слова советника Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Ивана Ступака. По его словам, сейчас Киев должен по полной использовать "окно ATACMS".

Он подчеркнул, что россияне способны адаптироваться за очень короткое время, поэтому сейчас его нельзя терять.

"Я думаю, у нас есть до двух месяцев, чтобы ликвидировать как можно больше российских военных объектов, прежде чем россияне адаптируются", — добавил Ступак.

Аргументируя эти слова, он привел в пример высокоточные снаряды "Экскалибур". Уровень меткости, которых снизился с 70% до 6% из-за российских систем радиоэлектронной борьбы. По мнению советника Комитета, РФ может адаптироваться почти ко всему новому вооружению Украины.

Напомним, в апреле ВСУ получили от США ATACMS большой дальности, приказ о передаче, которых в марте тайно подписал президент Джо Байден. В Украину прибыло более сотни снарядов.

Также в сети появилось видео удара ATACMS с кассетной боеголовкой по расположению российских военнослужащих на оккупированной Луганской области. Прилет произошел на очередном учебном полигоне оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал, что Украине разрешили бить по территории РФ западным оружием.