Легендарний боєць ЗСУ, що втратив половину черепа під Авдіївкою, заговорив після більше року реабілітації (відео)

Військовий реабілітувався понад рік, переніс три важкі операції

Український військовий Віталій Шумей, який отримав важкі травми голови після поранення під Авдіївкою у 2022 році, після понад року реабілітації нарешті повноцінно заговорив. Він вже може усвідомлено складати слова та говорити цілі речення.

Про це написала журналістка Яніна Соколова, яка відвідала реабілітаційний центр у Модричах під Львовом. За її словами, військовому довелося лікуватися рік та вісім місяців.

"Була у Модричах. В реабілітаційному центрі під Львовом. Сльози радості та гордість за таких батьків як Сергій Федорович, таких воїнів як Віталій Шумей. Рік і 8 місяців боротьби. Не було пів голови. І тут… Віталій Шумей заговорив. Історія справжньої боротьби та любові. Безсумнівної любові батька до сина", – написала вона.

Окрім цього, Соколова згадала неприємну історію, яка стосувалася сім'ї Шумей. Справа була у тому, що деякі ТЦК намагалися змусити Віталія та його батька приїхати особисто, щоб визначити інвалідність. Що було просто неможливим в умовах поранення, яке отримав Віталій.

"А ще мені соромно за деякі військкомати, які змушували батька з сином до них їхати аби проходити ВЛК аби визначити інвалідність. Після нашого минулого сюжету вони на щастя приїхали до воїна самі. Так не має бути. Просто свинство", – зазначила журналістка.

Віталій Шумей у серпні 2022 року отримав надважке поранення голови біля Авдіївки. В нього була мінно-вибухова травма та перелом черепа з обох сторін. Військовий повністю втратив можливість ходити, рухатися, говорити та самостійно їсти. Він переніс три операції, реабілітацію в Іспанії, а з осені 2023 року проходить реабілітацію вже в Україні, у Модричах.

Раніше "Телеграф" писав, що Олег Сенцов отримав поранення на фронті. Військовий пояснив, що це був приліт уламка.

Гуморист Віктор Розовий, який отримав складне осколкове поранення в голову, потребує більш ретельного лікування за межами України. Найстрашніше позаду, але для повної реабілітації чоловіка планують вивезти за кордон.