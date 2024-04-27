Розстріл поліцейських у Вінницькій області: "Телеграф" дізнався, як почувається поранений капітан

За фактом трагедії ведеться службове розслідування

Поліцейський, поранений під час збройного нападу на співробітників поліції у ніч на 20 квітня на Вінниччині, перебуває у задовільному стані. Його життю нічого не загрожує.

Як повідомили в Управлінні головної інспекції ГУНП у Вінницькій області у відповідь на запит "Телеграфа", загрози життю постраждалого поліцейського — Максима Шарапанівського, немає. Його стан задовільний, але подробиці про його самопочуття є лікарською таємницею.

За фактом трагедії ведеться службове розслідування. За його результатами будуть встановлені причини загибелі та травмування поліцейських.

Нагадаємо, вночі 20 квітня на Вінниччині під час перевірки документів невідомі почали стріляти у поліцейських. Загинув 20-річний рядовий поліції Максим Зарецький, а капітана Максима Шарапанівського було поранено. Автомобіль та нападників оголосили у розшук. В їхній машині виявили боєприпаси. Невдовзі їх затримали на Одещині. Вони виявилися військовослужбовцями та родичами — батько та син Валерій та Віталій Василаке. Суд обрав їм запобіжний захід. Вони проведуть два місяці під вартою без права застави.

Раніше "Телеграф" писав, що військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині, повідомили про підозру у дезертирстві.