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Легендарный боец ВСУ, потерявший половину черепа под Авдеевкой, заговорил после более года реабилитации (видео)

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Виталий Шумей заново учился ходить, говорить и есть Новость обновлена 04 мая 2024, 00:15
Виталий Шумей заново учился ходить, говорить и есть. Фото Суспільне

Военный реабилитировался более года, перенес три тяжелых операции

Украинский военный Виталий Шумей, получивший тяжелые травмы головы после ранения под Авдеевкой в 2022 году, после более года реабилитации наконец-то полноценно заговорил. Он уже может осознанно складывать слова и говорить целые предложения.

Об этом написала журналистка Янина Соколова, посетившая реабилитационный центр в Модричах под Львовом. По ее словам, военному пришлось лечиться год и восемь месяцев.

"Была в Модричах. В реабилитационном центре во Львове. Слезы радости и гордость за таких родителей как Сергей Федорович, таких воинов как Виталий Шумей. Год и 8 месяцев борьбы. Не было полголовы. И тут… Виталий Шумей заговорил. История настоящей борьбы и любви. Несомненной любви отца к сыну", – написала она.

Кроме того, Соколова вспомнила неприятную историю, которая касалась семьи Шумей. Дело в том, что некоторые ТЦК пытались заставить Виталия и его отца приехать лично, чтобы определить инвалидность. Что было просто невозможно в условиях ранения, которое получил Виталий.

"А еще мне стыдно за некоторые военкоматы, которые заставляли отца с сыном к ним ехать, чтобы проходить ВВК, чтобы определить инвалидность. После нашего прошлого сюжета они к счастью приехали к воину сами. Так не должно быть. Просто свинство", — отметила журналистка.

Виталий Шумей в августе 2022 года получил тяжелое ранение головы возле Авдеевки. У него была минно-взрывная травма и перелом черепа с обеих сторон. Военный полностью упустил возможность ходить, двигаться, говорить и самостоятельно есть. Он перенес три операции, реабилитацию в Испании, а с осени 2023 проходит реабилитацию уже в Украине, в Модричах.

Ранее "Телеграф" писал, что Олег Сенцов получил ранения на фронте. Военный объяснил, что это был прилет обломка.

Юморист Виктор Розовый, получивший сложное осколочное ранение в голову, нуждается в более тщательном лечении за пределами Украины. Самое страшное уже позади, но для полной реабилитации мужчину планируют вывезти за границу.

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#Война #Раненый #Виталий Шумей