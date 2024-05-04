Легендарный боец ВСУ, потерявший половину черепа под Авдеевкой, заговорил после более года реабилитации (видео)

Военный реабилитировался более года, перенес три тяжелых операции

Украинский военный Виталий Шумей, получивший тяжелые травмы головы после ранения под Авдеевкой в 2022 году, после более года реабилитации наконец-то полноценно заговорил. Он уже может осознанно складывать слова и говорить целые предложения.

Об этом написала журналистка Янина Соколова, посетившая реабилитационный центр в Модричах под Львовом. По ее словам, военному пришлось лечиться год и восемь месяцев.

"Была в Модричах. В реабилитационном центре во Львове. Слезы радости и гордость за таких родителей как Сергей Федорович, таких воинов как Виталий Шумей. Год и 8 месяцев борьбы. Не было полголовы. И тут… Виталий Шумей заговорил. История настоящей борьбы и любви. Несомненной любви отца к сыну", – написала она.

Кроме того, Соколова вспомнила неприятную историю, которая касалась семьи Шумей. Дело в том, что некоторые ТЦК пытались заставить Виталия и его отца приехать лично, чтобы определить инвалидность. Что было просто невозможно в условиях ранения, которое получил Виталий.

"А еще мне стыдно за некоторые военкоматы, которые заставляли отца с сыном к ним ехать, чтобы проходить ВВК, чтобы определить инвалидность. После нашего прошлого сюжета они к счастью приехали к воину сами. Так не должно быть. Просто свинство", — отметила журналистка.

Виталий Шумей в августе 2022 года получил тяжелое ранение головы возле Авдеевки. У него была минно-взрывная травма и перелом черепа с обеих сторон. Военный полностью упустил возможность ходить, двигаться, говорить и самостоятельно есть. Он перенес три операции, реабилитацию в Испании, а с осени 2023 проходит реабилитацию уже в Украине, в Модричах.

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