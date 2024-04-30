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Військового Віктора Розового, який отримав поранення на фронті, лікуватимуть за кордоном

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Віктор Розовий лікується після поранення Новина оновлена 30 квітня 2024, 21:01
Віктор Розовий лікується після поранення. Фото instagram.com/viktor_rozovyi/

Дружина військового подякувала побратимам, які врятували життя Віктору

Гуморист Віктор Розовий, який отримав складне осколкове поранення в голову, потребує більш ретельного лікування за межами України. Найстрашніше позаду, але для повної реабілітації чоловіка планують вивезти за кордон.

На сторінці в Instagram його дружина Ольга зізналася, що не може розповісти про лікування детально. Збір на реабілітацію досі триває.

"Віктор відновлюється в Україні, поки лікарі не дозволять подальших транспортувань за кордон. Дякуємо усім за питання у директ, та відповідати кожному можливості немає. Це все, що можемо розповісти на зараз. Бережіть себе", – написала Ольга.

Ольга Мерзлікіна
Ольга написала про лікування чоловіка. Фото instagram.com/oliamerzlikina/

Наразі відомо, що сімʼя вже придбала прилади нічного бачення для побратимів Віктора Розового. Саме завдяки ним хлопці змогли надати шоумену першу допомогу та витягнути його з гарячої точки.

Дрони
Прилади нічного бачення - для воїнів. Фото instagram.com/oliamerzlikina/

"За згодою Віктора придбали для бійців другої роти протитанкового батальйону 3 ОШБр прилади нічного бачення. Хлопці з 2 і 3 роти першими надали Віктору первинну допомогу. Патрік, Дід, Гун, Ісус, дякуємо вам за врятоване життя! А всім, хто слідкує, – за донати та підтримку", – висловилася Ольга.

Раніше "Телеграф" писав, що Олег Сенцов отримав поранення на фронті. Військовий пояснив, що це був приліт уламка.

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#Поранення #Реабілітація #Військовий #Віктор Розовий