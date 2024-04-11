Гуморист Віктор Розовий, який служить в ЗСУ, отримав важке поранення в голову (фото)

Віктор після важкої операції прийшов до тями та відновлюється

Комік Віктор Розовий, який пішов захищати Батьківщину зі зброєю в руках, отримав серйозне поранення на фронті. Про це розповіла його дружина Ольга Мерзлікіна, з якою він побрався навесні 2024 року.

На сторінці в Instagram Мерзлікіна пояснила, що чоловік має дуже складну травму. Жінка подякувала побратимам Віктора та тим людям, які везли його понад 200 км.

"Це дуже складна травма, і важко уявити, чого тільки коштувала евакуація. Дякуємо за швидкі рішення та допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр, і за врятоване життя всім, хто віз Віктора понад 200 км", — написала вона.

Мерзлікіна запевненила, що найстрашніше позаду

Розового прооперували нейрохірурги, і зараз він відновлюється і чекає на реабілітацію.

"Ці 2 тижні медики та рідні робили все, щоб Вітя подолав період важкого стану. Поки стояло питання його життя, ми хотіли зберегти інформаційну тишу", — уточнила Мерзлікіна.

Зараз Віктор прийшов до тями та відновлюється, поволі намагається спілкуватися з рідними та друзями.

"У нас немає сумнівів, що він повністю відновиться", — написала дружина коміка та попросила не завалювати її повідомленнями.

Відомо, що родина Віктора хоче відправити його до реабілітаційного центру за кордоном до найкращих спеціалістів.

Раніше "Телеграф" писав, що Олег Сенцов отримав поранення на фронті. Військовий пояснив, що це був приліт уламка.