Війна війною, а ремонт доріг за розкладом: у місті біля фронту хочуть витратити на це шалену суму

Місто знаходиться недалеко від лінії активних бойових дій

Костянтинівська міська рада оголосила тендер на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на вулиці Олекси Тихого. На це готові виділити 47 747 157,00 гривень.

Замовник опублікував пропозицію 2 травня 2024 року і сподівається, що роботи будуть проведені до 31 липня цього ж року. Тендер з’явився на Prozorro.

На ремонт однієї дороги виділили майже 50 млн грн

Міська рада оголосила тендер на ремонт вулиці, на якій знаходиться будівля органу місцевого самоврядування. Головним фактором вибору виконавця буде ціна послуги.

У тендері вказано, що за послуги розрахуються після проведення робіт. Костянтинівська міська рада обіцяє розрахуватись за 30 календарних днів після завершення ремонту.

"Розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3). У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок", — йдеться в описі тендеру.

Зазначимо, Костянтинівка знаходиться неподалік від лінії фронту. До окупованої Курдюмівки напряму всього лише 19 км. Через близькість до фронту, росіяни регулярно обстрілюють місто артилерією, ракетами та авіабомбами.

Місто знаходиться недалеко від лінії активних бойових дій

Ворог цілеспрямовано б’є по соціальній інфраструктурі, будинках місцевих жителів і не тільки. У березня Росія обстріляла цвинтар у Костянтинівці. Близько десятка могил були повністю стерті з лиця землі. Наслідки цинічного обстрілу зафіксував кореспондент "Телеграфу".

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