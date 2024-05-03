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На ремонті Південного мосту у Києві розкрали 1 млн гривень: хто з чиновників попався

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Південний міст Новина оновлена 03 травня 2024, 15:27
Південний міст. Фото Національна поліція України

Багатостраждальний міст виявився прибутковим для столичного чиновника

На ремонті Південного мосту у Києві, який є закритим для звичайних мешканців столиці (але не для дружини Віктора Павліка), розікрали майже мільйон гривень. Схему ділки використали класичну.

Йдеться про заміну матеріалів при проведенні робіт. Вона була безпідставною і спричинила збільшення витрат, передбачених договором. Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Ремонт моста в Києві - чиновник розікрав мільйон

Розслідуванням розкрадання займались оперативники та слідчі міста Києва. Вони встановили, що директор комунального підприємства, яке займається обслуговуванням мостів, уклав договір на ремонт деформаційних швів на Південному мості у Києві. Підрядник, що виграв цю публічну закупівлю, разом з керівником КП, змінили матеріали для ремонту. Вони не були передбачені кошторисом чи дефектним актом, і не мали якихось кращих характеристик. Проте вони були значно дорожчими. Разом — на майже мільйон гривень. Експерти підтвердили, що бюджет отримав саме таку суму збитків.

підозра керівнику підприємства з ремонту мостів

Директору підприємства уже повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (йдеться про привласнення або розтрату майна). Зараз оперативники встановлюють коло осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами.

Раніше "Телеграф" також писав про загрозу руйнації метро у Києві. Через заморожене будівництво ТЦ виникла загроза затоплення метро.

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