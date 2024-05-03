На ремонті Південного мосту у Києві розкрали 1 млн гривень: хто з чиновників попався

Багатостраждальний міст виявився прибутковим для столичного чиновника

На ремонті Південного мосту у Києві, який є закритим для звичайних мешканців столиці (але не для дружини Віктора Павліка), розікрали майже мільйон гривень. Схему ділки використали класичну.

Йдеться про заміну матеріалів при проведенні робіт. Вона була безпідставною і спричинила збільшення витрат, передбачених договором. Про це повідомляють у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Розслідуванням розкрадання займались оперативники та слідчі міста Києва. Вони встановили, що директор комунального підприємства, яке займається обслуговуванням мостів, уклав договір на ремонт деформаційних швів на Південному мості у Києві. Підрядник, що виграв цю публічну закупівлю, разом з керівником КП, змінили матеріали для ремонту. Вони не були передбачені кошторисом чи дефектним актом, і не мали якихось кращих характеристик. Проте вони були значно дорожчими. Разом — на майже мільйон гривень. Експерти підтвердили, що бюджет отримав саме таку суму збитків.

Директору підприємства уже повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (йдеться про привласнення або розтрату майна). Зараз оперативники встановлюють коло осіб, причетних до заволодіння бюджетними коштами.

Раніше "Телеграф" також писав про загрозу руйнації метро у Києві. Через заморожене будівництво ТЦ виникла загроза затоплення метро.