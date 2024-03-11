Дороги "сиплються": Кубраков розповів про проблему з ремонтом та зробив невтішний прогноз

Міжнародні банки можуть дати гроші на утримання лише частини доріг

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури не вистачає коштів на експлуатацію українських доріг. Їх може не вистачити навіть на першу половину року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив віцепрем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, стан доріг у деяких регіонах, які не були відремонтовані до 2021 року, незадовільний, вони буквально "сиплються".

Водночас Кубраков зазначив, що попри нестачу коштів у державному бюджеті, Мінвідновлення працює з ЄБРР, з Європейським інвестиційним банком та зі Світовим банком. Міністерство хоче залучити нові кредити та тримати хоча б основну міжнародну мережу в нормальному стані.

За словами віцепрем'єра, проєкти за кошти міжнародних донорів будуть стосуватися переважно доріг, які ведуть до кордонів та до пунктів пропуску. Водночас він підкреслив, що дороги, які ведуть до лінії фронту будуть ремонтувати за рахунок держбюджету.

Нагадаємо, віцепрем'єр з відновлення — міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна офіційно розпочала переговори з регуляторними органами США та ЄС щодо відновлення польотів пасажирських літаків в країні. Також ведуться переговори з Управлінням цивільної авіації Ізраїлю.