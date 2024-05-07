Война войной, а ремонт дорог по расписанию: в городе у фронта хотят потратить на это сумасшедшую сумму

Город находится недалеко от линии активных боевых действий

Константиновский городской совет объявил тендер на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на улице Олексы Тихого. На это готовы выделить 47 747 157,00 гривен.

Заказчик опубликовал предложение 2 мая 2024 года и надеется, что работы будут проведены до 31 июля этого же года. Тендер появился на Prozorro.

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Городской совет объявил тендер на ремонт улицы, на которой находится здание органа местного самоуправления. Главным фактором выбора исполнителя будет цена услуги.

В тендере указано, что за услуги будет расчет после проведения работ. Константиновский городской совет обещает рассчитаться через 30 календарных дней после завершения ремонта.

"Расчеты за предоставленные услуги осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на текущий счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных строительных работ (форма №КБ-2в) и справки о стоимости выполненных строительных работ и расходы (форма № КБ-3). В случае задержки бюджетного финансирования, расчет за предоставленные услуги производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком бюджетного назначения на финансирование закупки на свой регистрационный счет", — говорится в описании тендера.

Отметим, Константиновка находится недалеко от линии фронта. До оккупированной Курдюмовки напрямую всего лишь 19 км. Из-за близости к фронту россияне регулярно обстреливают город артиллерией, ракетами и авиабомбами.

Город находится недалеко от линии активных боевых действий

Враг прицельно бьет по социальной инфраструктуре, домам местных жителей и не только. В марте Россия обстреляла кладбище в Константиновке. Около десятка могил были полностью стерты с лица земли. Последствия циничного обстрела зафиксировал корреспондент "Телеграфа".

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