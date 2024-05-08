День перемоги "скотився": як змінилося ставлення українців до 9 травня, соціологічне дослідження

Більшість населення України святкує зовсім інші свята

За 15 років в українців суттєво змінилося ставлення до пострадянського Дня Перемоги 9 травня, який минулоріч в Україні було перенесено на іншу дату. Ще у 2010 році воно було одним з найважливіших свят в календарі, а у 2024-му — скотилося на передостаннє місце. Менше прихильників лише у Дня праці, який відзначають 1 травня.

Так дані наводить Київський міжнародний інститут соціології, який провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Людей опитували телефоном та у мережі інтернет.

"Ставлення до Дня Перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. У 2010 це було одне з найбільш важливих свят, так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі і вже тільки 30% вважали його найбільш важливим святом. А у 2024 залишилося тільки 11% прихильників цього свята, менше прихильників тільки у Дня праці", — йдеться у повідомленні.

Щодо Дня праці, то й у 2010-му році прихильників цього свята було зовсім мало, лише 12% українців у 2010 і стільки ж у 2021 вважали його найбільш важливим чи улюбленим. З 2021 до 2024 кількість прихильників цього свята впала до 4% і тепер це найменш улюблене свято серед українців.

Разом з тим, згідно з даними опитуванням, більшість населення України святкує Різдво Христове та Великдень. Ці свята найбільш популярні серед людей, з відсотком у 70% та 68% відповідно. Наступними йдуть День Незалежності України 64% і День захисників і захисниць України (58%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні остаточно попрощалися із залишками радянського "культу перемоги 9 травня". Тепер пам’ять загиблих у Другій світовій війні вшановується разом з Європою та рештою світу. Без масових гулянь та парадів, акцент ставиться на помилках диктаторів, які доводять до жахливих сторінок історії.