День победы "скатился": как изменилось отношение украинцев к 9 мая, социологическое исследование

Большинство населения Украины празднует совсем другие праздники

За 15 лет у украинцев существенно изменилось отношение к постсоветскому Дню Победы 9 мая, который в прошлом году в Украине был перенесен на другую дату. Еще в 2010 году это был один из важнейших праздников в календаре, а в 2024-м скатился на предпоследнее место. Меньше поклонников только у Дня труда, который отмечают 1 мая.

Такие данные приводит Киевский международный институт социологии, который провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". Людей опрашивали по телефону и в сети интернет.

"Отношение ко Дню Победы 9 мая претерпело существенные изменения. В 2010 это был один из самых важных праздников, так считали 58% населения. К 2021 году его популярность упала вдвое и уже только 30% считали его самым важным праздником. А в 2024 осталось только 11% поклонников этого праздника, меньше поклонников только у Дня труда", — говорится в сообщении.

Что касается Дня труда, то и в 2010 году поклонников этого праздника было совсем мало, лишь 12% украинцев в 2010 и столько же в 2021 считали его наиболее важным или любимым. С 2021 по 2024 год количество поклонников этого праздника упало до 4% и теперь это наименее любимый праздник среди украинцев.

Вместе с тем, согласно данным опросам, большинство населения Украины отмечает Рождество Христово и Пасху. Эти праздники наиболее популярны среди людей с процентом в 70% и 68% соответственно. Следующими идут День Независимости Украины 64% и День защитников и защитниц Украины (58%).

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине окончательно простились с остатками советского "культа победы 9 мая". Теперь память погибших во Второй мировой войне чествуется вместе с Европой и остальным миром. Без массовых гуляний и парадов, акцент делается на ошибках диктаторов, которые доводят до ужасных страниц истории.