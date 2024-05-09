Працівникам однієї з пошт в Україні дозволять застосовувати зброю: кому та в яких випадках

Положення закон були переписані після вето президента

Після вето президента, Верховна Рада врегулювала застосування зброї працівниками Укрпошти. Нову редакцію закону було ухвалено сьогодні, 9 травня. Нині документ передано для візування в головний комітет.

Інформація про це опублікована на сайті Верховної Ради України. Редакцію підтримали 319 народних депутатів.

Закон про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв'язок" набув чинності у 2023 році. Він передбачав право носіння та використання зброї працівниками пошти, але не містив положень щодо її застосування. У підсумку, Володимир Зеленськй наклав вето на закон.

"Застосування зброї одними особами неминуче призводить до обмеження прав і свобод інших осіб, зокрема права на життя і здоров'я, тому питання визначення порядку застосування та використання зброї має вирішуватися на законодавчому рівні", – зазначив у пропозиціях до нього Зеленський.

Як наслідок, окремі положення Закону "Про поштовий зв'язок" були переписані. Нині є чітко визначеними випадки, у яких працівники поштової безпеки можуть застосовувати зброю:

для відбиття нападу на персонал пошти у випадку загрози їхньому життю чи здоров'ю;

для відбиття нападу на об'єкти поштового зв'язку з метою збереження грошових коштів.

При цьому застосовувати зброю можна тільки після попередження, але є два винятки: збройний напад (або раптовий напад з застосуванням автомобілів чи інших небезпечних засобів) та спроба заволодіти вогнепальною зброєю.

Також у новій редакції зазначено, що не можна застосовувати зброю до вагітних жінок, дітей, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості (якщо тільки вони не нападають і не загрожують життю і здоров’ю людей).

Працівник підрозділу поштової безпеки може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обставинах, що склалися, можуть виникнути підстави для її застосування. Але застосовувати її можна тільки для такого ступеня шкоди, який є необхідним і достатнім для припинення нападу.

У разі поранення нападника, працівник поштової безпеки має надати йому домедичну допомогу, викликати лікарів та негайно повідомити в поліцію. Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування. При цьому, у Кабміну буде три місяці на розробку необхідних підзаконних актів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Укрпошта виставила на продаж 531 несправний автомобіль, який продовжує висіти на балансі компанії та натрапила на критику.