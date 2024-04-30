"Так, виставили г**но на продаж": "Укрпошта" різко відповіла на критику аукціону старої техніки, у мережі обговорюють

Думки користувачів мережі щодо повідомлення компанії розділилися

"Укрпошта" виставила на продаж 531 несправний автомобіль, який продовжує висіти на балансі компанії та натрапила на критику. Тому держкомпанія видала вельми емоційний пост, в якому пояснила причини такого кроку.

Про продаж автомобілів спочатку повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський. Відповідь на критику було оприлюднено у профілі компанії в соцмережі X.

Компанія зазначає, що хотіла б передати автомобілі безкоштовно на потреби ЗСУ, проте не може зробити цього згідно із законом, оскільки є державною компанією. Тому продажі йдуть через Prozorro.

Раніше глава компанії Смілянський пояснив, що продаж планувався ще до початку вторгнення, проте після цього плани було поставлено на паузу. Виручені гроші планують витратити на закупівлю нових автомобілів, оскільки автопарк через бойові дії має властивість скорочуватися.

Він зазначив, що на продаж виставлено 531 автомобіль в основному виробництва 1990-х або 2000-х років, хоча є й старіші екземпляри. При цьому Смілянський додав, що цілком реально зібрати з кількох автомобілів один справний.

"Все продаватиметься лотами від 9 до 134 одиниць за регіональним критерієм (тобто лоти по всій країні) та вартістю від 42 тисяч до 1,1 млн грн за лот", — зазначив він і показав фото з київським лотом.

Також він наголосив, що компанія вже зіткнулася з величезною кількістю критики в мережі за те, що не передала автомобілі безкоштовно на потреби ЗСУ.

"Пояснюю – ми компанія, в якої акціонер — держава, і просто так передавати нічого не можемо. І, я думаю, не треба багато фантазії, щоб уявити, як ті самі активісти – антикорупціонери прибігли б (разом вже з БЕБ, Прокуратурою і т.і.) писати про те, як з балансу державної компанії "зникла 531 автівка, в тому числі, Мерседес", і неважливо, що йому 20 років", — написав він і додав, що саме тому продаж проводитиметься через аукціон.

У коментарях до запису частину користувачів розкритикували "Укрпошту" за нестримні вирази, інші навпаки підтримали компанію.

Знайшлися й ті, хто не уникнув можливості озвучити свій крик душі.

Як повідомлялося раніше, в ніч проти 28 березня офіційний Telegram-канал Пенсійного фонду України оприлюднив пікантну фотографію, чим наробив шуму в мережі. І хоча фото було швидко видалено, але "Укрпошта" вирішила оригінально підтримати ПФУ, простягнувши "ногу допомоги".