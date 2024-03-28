Протягнули "ногу допомоги": Укрпошта смішно підтримала ПФУ в історії з пікантним фото

Головна пошта країни підбадьорила Фонд смішним постом у соцмережі

"Укрпошта" смішно підтримала Пенсійний фонд України (ПФУ) після нічної публікації пікантного фото на Телеграм-каналі відомства. На сторінці головної пошти країни з’явилося фото ніг у рваних колготках.

Пост розмістили у соціальній мережі Х (колишній Twitter – ред.). У ньому закликали співробітників ПФУ не впадати у відчай на тлі останніх подій.

"Не такими ми уявляли наші ранки, але…Пенсійний фонд, не журіться! Підтримка — наше все!" — йдеться у публікації компанії.

У коментарі до публікації співробітники компанії додали, що ноги не фейкові.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 березня офіційний Telegram-канал Пенсійного фонду України здивував підписників своїм контентом. Він уже був вилучений, але встиг розлетітися мережею. Серед постів-новин ПФУ раптово з’явилося інтимне фото, яке, ймовірно, було опубліковано помилково. Чиясь п’ята точка у мереживних трусах провисіла у стрічці офіційної прес-служби досить довго. На ній навіть встигло зібратися кілька сотень реакцій.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Пенсійному фонді прокоментували появу пікантного фото. Там заявили, що сторінку зламали хакери.