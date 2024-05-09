Работникам одной из почт в Украине разрешат применять оружие: кому и в каких случаях

Положения закона были переписаны после вето президента

После вето президента Верховная Рада урегулировала применение оружия работниками Укрпочты. Новая редакция закона была принята сегодня, 9 мая. В настоящее время документ передан для визирования в главный комитет.

Информация об этом опубликована на сайте Верховной Рады. Редакцию поддержали 319 народных депутатов.

Закон о внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" вступил в силу в 2023 году. Он предусматривал право ношения и использования оружия работниками почты, но не содержал положений по его применению. В итоге Владимир Зеленский наложил вето на закон.

"Применение оружия одними лицами неизбежно приводит к ограничению прав и свобод других лиц, в частности, права на жизнь и здоровье, поэтому вопрос определения порядка применения и использования оружия должен решаться на законодательном уровне", — отметил в предложениях к нему Зеленский.

Как следствие, отдельные положения Закона "О почтовой связи" были переписаны. В настоящее время четко определены случаи, в которых работники почтовой безопасности могут применять оружие:

для отражения нападения на персонал почты в случае угрозы их жизни или здоровью;

для отражения нападения на объекты почтовой связи в целях сохранения денежных средств.

При этом применять оружие можно только после предупреждения, но есть два исключения: вооруженное нападение (или внезапное нападение с применением автомобилей или других опасных средств) и попытка завладеть огнестрельным оружием.

Также в новой редакции отмечено, что нельзя применять оружие к беременным женщинам, детям, лицам с явными признаками ограниченных возможностей или старости (если только они не нападают и не угрожают жизни и здоровью людей).

Работник подразделения почтовой безопасности может взять в руки огнестрельное оружие и привести его в готовность, если считает, что в сложившихся обстоятельствах могут возникнуть основания для его применения. Но применять ее можно только для такой степени вреда, которая необходима и достаточна для прекращения приступа.

В случае ранения нападающего работник почтовой безопасности должен предоставить ему медицинскую помощь, вызвать врачей и немедленно сообщить в полицию. Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования. При этом у Кабмина будет три месяца на разработку необходимых подзаконных актов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Укрпочта выставила на продажу 531 неисправный автомобиль, который продолжает висеть на балансе компании и натолкнулась на критику.