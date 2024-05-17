Стало відомо, чому графіки відключень світла в Україні запровадили саме зараз

Ситуація має покращитись найближчими днями

Не лише через похолодання та, як наслідок, збільшення об’ємів споживання. Графіки відключень світла в Україні запровадили ще й тому, що енергетики були змушені притишити роботу атомних електростанцій, які довгий час працювали, практично, на максимумі своїх потужностей.

Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат Сергій Нагорняк, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Детально читайте в матеріалі: Тарифи на світло зростуть вже 1 червня

"Прохолодна травнева погода змусила багатьох українців використовувати для опалення електроприлади. В цілому по країні більш ніж на 1000 мВт зросло споживання електроенергії. Другий фактор — атомні електростанції знизили виробництво десь на 500 мВт. Раніше вони працювали практично на максимумі своїх потужностей, зараз їм треба буде проводити в тому числі регламентні ремонтні роботи", — зауважив нардеп.

При цьому, за словами народного обранця, ситуація має покращитись найближчими днями, проте це не стосується вечірнього часу, коли споживання на піку.

"Навіть імпорт електрики наразі не перекриває нестачу. Глобально стоїть велика задача з відновлення власної генерації", — зауважив Нагорняк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, де дізнатися про графіки, якщо сайти ДТЕК та YASNO не працюють. Ми зібрали актуальну інформацію.