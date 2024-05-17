В Україні знову будуть вимикати світло: названо області та час

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо

У п'ятницю, 17 травня, в усіх регіонах України знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло можуть вимикати 19:00 до 24:00.

Про це повідомили у пресслужбі компанії "Укренерго". Там підкреслили, що більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Тому диспетчерський центр довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що компанія повідомляє лише часові межі, в які діють графіки погодинних відключень. Там підкреслили, що йде мова про можливе обмеження споживання при перевищенні регіоном визначених лімітів. Регулятор повідомив, що інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у конкретному регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Крім того, за даними компанії, вчора, 16 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 16:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Також протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови здійснювався імпорт електроенергії. Її загальний обсяг склав 22 489 МВт*год з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт. У компанії нагадали, що з 1 грудня це максимальна технічна можливість імпорту електроенергії в годину з Європи до України та Молдови.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" пояснили, що в енергосистемі України не вистачає потужностей, щоб забезпечити регіони світлом, тому виникла потреба знову ввести відключення.